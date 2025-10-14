Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Gonzalo García celebra el gol del triunfo de España ante Finlandia.
Gonzalo García celebra el gol del triunfo de España ante Finlandia. / Andreu Esteban | Efe

Las fotos del España-Finlandia sub 21

La selección española se coloca como líder de su grupo tras darle la vuelta al marcador en los últimos minutos con los goles de Mayenda y Gonzalo García

La crónica del España-Finlandia

Redacción Deportes

Castellón, 14 de octubre 2025 - 20:49

España lo pasó mal en su cita en Castellón y cuando ya parecía que tenía perdido el encuentro fue capaz de remontar con los dos tantos en los minutos finales.

Las fotos del España-Finlandia sub 21
1/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
2/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
3/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
4/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
5/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
6/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
7/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
8/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
9/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
10/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
11/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
12/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
13/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
14/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
15/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
16/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
17/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
18/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
19/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
20/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
21/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
22/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
23/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
24/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
25/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Acero | RFEF
Las fotos del España-Finlandia sub 21
26/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
27/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
28/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
29/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
30/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
31/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
32/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
33/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
34/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
35/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
36/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
37/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
38/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
39/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
40/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
41/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
42/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
43/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
44/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
45/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
46/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
47/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / Andreu Esteban | Efe
Las fotos del España-Finlandia sub 21
48/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
49/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
50/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
51/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
52/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
53/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
54/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
55/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
56/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
57/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
58/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
59/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
60/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
61/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
62/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
63/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
64/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
65/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
66/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
67/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
68/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
69/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
70/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
71/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
72/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
73/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 | Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
74/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
75/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
76/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
77/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
78/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
79/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
80/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
81/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
82/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press
Las fotos del España-Finlandia sub 21
83/83 Las fotos del España-Finlandia sub 21 / AFP7 / Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats