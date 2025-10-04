Fidel Ruiz y Kim Baglietto conquistan la 10ª Media Maratón Ciudad de Algeciras

Entre los clubes más destacados figuraron el Bahía de Algeciras, Euráfrica Trail, y Atletas Veteranos de Algeciras, que lograron situar varios representantes entre los diez primeros clasificados

Fidel Ruiz, del Club Bahía de Algeciras, y la gibraltareña Kim Baglietto se proclamaron vencedores absolutos de la 10ª Media Maratón Ciudad de Algeciras, una edición que reunió a más de 350 participantes y que, por primera vez, se celebró en horario de tarde para facilitar la participación de deportistas con compromisos laborales o familiares durante la mañana del sábado.

Fidel Ruiz, integrante de la categoría Veteranos D, cruzó la meta con un tiempo de 1:12:56, imponiendo un fuerte ritmo de 3:46 por kilómetro que le permitió dominar la prueba de principio a fin. En el podio le acompañaron Julián Sheriff (Calpeans Gibraltar), segundo con 1:16:48, y Pablo Jurado Arana (CD Euráfrica Trail), tercero con 1:17:54.

En la clasificación femenina, Kim Baglietto logró una brillante victoria con un registro de 1:26:11 (4:09/km), liderando la categoría Senior. Tras ella finalizaron Fátima Porras Gálvez, del Club Bahía de Algeciras, segunda con 1:28:37, y Janine Lima Rodríguez, del Club Atletismo Málaga, tercera con 1:33:23.

La carrera, con salida y meta en el estadio Enrique Talavera, ofreció un recorrido urbano de 21 kilómetros que permitió a los corredores disfrutar del ambiente y del apoyo del público algecireño durante todo el trazado.

El teniente de alcalde delegado de Deportes, Jorge Juliá, destacó el “alto nivel deportivo y la gran respuesta popular” en esta décima edición, que consolida la prueba como una de las citas imprescindibles del calendario atlético del Campo de Gibraltar.