Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Fotos de la cuarta jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
Fotos de la cuarta jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / ANDRÉS CARRASCO

Fotos de la cuarta jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea

España y Portugal disputarán la gran final masculina, mientras que España y Francia se verán las caras en la femenina

R. D.

La Línea, 24 de octubre 2025 - 21:06

La FIP Euro Padel Cup 2025 – Final 8, que se disputa en La Línea, ya tiene finalistas y promete un cierre espectacular este sábado en la Plaza de Toros. España y Portugal disputarán no antes de las 13:30 la gran final masculina, mientras que España y Francia se verán las caras a pertir de las 11:00 en la femenina, en dos duelos de máximo nivel entre potencias europeas del pádel.

La selección española masculina alcanzó la final tras superar a Países Bajos por 2-0. La dupla Gala–Álex Ruiz abrió el marcador con un sólido 6-3 y 6-2, y Álvaro Cepero junto a Víctor Ruiz sellaron la clasificación en un vibrante partido resuelto en tres sets (6-2, 6-7, 6-2). Portugal hizo lo propio ante Italia, con una brillante remontada de Araujo–Graça y un triunfo final de los hermanos Deus (6-1, 6-4).

En el cuadro femenino, España volvió a imponerse con autoridad frente a Italia. Andrea Ustero y Alejandra Alonso marcaron el camino con un 6-1 y 6-3, y Lucía Sainz junto a Martina Calvo certificaron el pase con un ajustado 7-6 en el segundo set. Francia, por su parte, arrasó a Bélgica con un contundente 3-0 y confirma su candidatura al título.

La jornada final se disputará este sábado 25 de octubre en La Línea y arrancará a las 10:00 con Italia y Países Bajos (masculino) e Italia y Bélgica (femenino) luchando por el tercer puesto. Los encuentros podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube de la FIP, Movistar+ y las principales plataformas europeas de pádel.

Fotos de la cuarta jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
1/35 Fotos de la cuarta jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Andrés Carrasco
