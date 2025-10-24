Fotos de la cuarta jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea

La FIP Euro Padel Cup 2025 – Final 8, que se disputa en La Línea, ya tiene finalistas y promete un cierre espectacular este sábado en la Plaza de Toros. España y Portugal disputarán no antes de las 13:30 la gran final masculina, mientras que España y Francia se verán las caras a pertir de las 11:00 en la femenina, en dos duelos de máximo nivel entre potencias europeas del pádel.

La selección española masculina alcanzó la final tras superar a Países Bajos por 2-0. La dupla Gala–Álex Ruiz abrió el marcador con un sólido 6-3 y 6-2, y Álvaro Cepero junto a Víctor Ruiz sellaron la clasificación en un vibrante partido resuelto en tres sets (6-2, 6-7, 6-2). Portugal hizo lo propio ante Italia, con una brillante remontada de Araujo–Graça y un triunfo final de los hermanos Deus (6-1, 6-4).

En el cuadro femenino, España volvió a imponerse con autoridad frente a Italia. Andrea Ustero y Alejandra Alonso marcaron el camino con un 6-1 y 6-3, y Lucía Sainz junto a Martina Calvo certificaron el pase con un ajustado 7-6 en el segundo set. Francia, por su parte, arrasó a Bélgica con un contundente 3-0 y confirma su candidatura al título.

La jornada final se disputará este sábado 25 de octubre en La Línea y arrancará a las 10:00 con Italia y Países Bajos (masculino) e Italia y Bélgica (femenino) luchando por el tercer puesto. Los encuentros podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube de la FIP, Movistar+ y las principales plataformas europeas de pádel.