Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 10 al 16 de noviembre
Lamine Yamal choca sus manos con Eric García tras el triunfo en Balaídos.
Lamine Yamal choca sus manos con Eric García tras el triunfo en Balaídos. / Lavandeira Jr | Efe

Las fotos del Celta-Barcelona

El cuadro azulgrana asalta Balaídos con un triplete de Lewandowski y aprovecha el pinchazo del Real Madrid

Las imágenes del Rayo Vallecano-Real Madrid

Redacción Deportes

Vigo, 09 de noviembre 2025 - 23:41

Con un triplete del polaco Robert Lewandowski, que no era titular desde la derrota en Sevilla del pasado 5 de octubre, y otro tanto de Lamine Yamal, el Barcelona cortó la racha triunfal del Celta (2-4) para marcharse al parón liguero a solo tres puntos del Real Madrid, después de que el líder de la Liga no pasase del empate en su visita a Vallecas.

