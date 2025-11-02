Las fotos del campeonato de selecciones provinciales de baloncesto infantil masculino de La Línea
Sevilla revalida el título tras imponerse a Córdoba en una emocionante final (82-79)
La Línea de la Concepción se ha convertido este fin de semana en el epicentro del baloncesto base andaluz con la celebración del Campeonato de Andalucía A8 Infantil Masculino 2025, una cita que ha reunido a las ocho selecciones provinciales en tres intensas jornadas llenas de talento y emoción.
El Pabellón Municipal fue el escenario de los encuentros finales del domingo, que arrancaron a las 9:30 horas con el partido por el séptimo puesto, en el que Huelva se impuso con claridad a Jaén (85-35). A continuación, Granada logró la quinta posición tras vencer a Almería por un ajustado 72-66.
En el duelo por el tercer y cuarto puesto, Málaga superó a Cádiz (86-56), completando el podio de la competición.
La gran final, disputada a las 12:00 horas, enfrentó a Sevilla, vigente campeona, con Córdoba. El encuentro mantuvo la emoción hasta el último minuto, pero los sevillanos impusieron su ritmo de juego para lograr una ajustada victoria por 82-79, revalidando así su título y proclamándose campeones de Andalucía Infantil Masculino A8 2025.
