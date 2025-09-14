Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Una imagen del estadio Johan Cruyff antes del comenzar el encuentro con los dos equipos.
Una imagen del estadio Johan Cruyff antes del comenzar el encuentro con los dos equipos. / Toni Albir | Efe

Las fotos del Barcelona - Valencia

El Barcelona se da un banquete en el estreno del Miniestadi (6-0)

Redacción Deportes

Barcelona, 14 de septiembre 2025 - 23:42

El Barcelona de Hansi Flick se reencontró este domingo con el juego que le encumbró el curso pasado y se dio un festín ante el Valencia (6-0) bajo la batuta de Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski, autores de un doblete cada uno.

El centrocampista andaluz, protagonista en verano por los rumores sobre su posible salida, allanó el camino a la victoria con el 1-0 en la primera mitad y anotó también el 3-0, mientras que Raphinha, suplente de inicio, aportó la efectividad que le faltó al incansable Ferran, y el ariete polaco puso la guinda en el tramo final.

Las fotos del Barcelona - Valencia
1/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
2/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
3/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
4/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
5/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
6/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
7/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
8/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
9/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
10/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
11/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
12/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
13/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
14/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
15/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
16/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
17/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
18/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
19/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
20/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
21/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
22/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
23/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
24/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
25/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
26/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
27/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
28/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
29/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
30/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
31/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
32/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
33/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
34/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
35/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
36/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
37/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
38/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
39/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
40/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
41/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
42/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
43/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
44/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
45/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
46/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
47/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
48/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
49/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
50/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
51/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
52/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
53/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
54/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
55/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
56/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
57/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
58/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
59/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
60/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
61/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
62/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
63/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
64/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
65/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
66/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
67/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
68/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
69/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
70/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
71/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
72/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
73/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
74/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
75/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
76/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
77/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
78/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
79/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
80/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
81/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
82/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
83/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
84/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
85/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
86/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
87/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
88/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
89/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
90/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
91/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
92/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
93/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / Toni Albir | Efe
Las fotos del Barcelona - Valencia
94/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
95/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
96/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
97/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
98/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
99/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
100/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
101/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
102/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
103/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
104/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
105/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
106/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
107/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
108/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
109/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
110/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
111/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
112/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
113/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
114/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
115/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
116/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
117/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
118/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
119/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
120/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
121/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
122/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
123/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
124/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
125/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
126/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
127/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
128/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
129/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
130/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
131/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
132/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
133/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
134/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
135/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
136/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
137/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
138/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
139/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
140/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
141/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
142/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
143/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
144/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
145/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
146/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
147/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
148/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
149/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
150/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
151/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
152/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
153/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
154/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
155/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
156/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
157/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
158/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
159/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
160/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
161/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
162/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
163/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
164/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
165/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
166/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
167/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
168/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
169/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
170/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
171/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
172/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
173/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
174/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
175/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
176/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
177/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
178/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
179/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
180/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
181/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
182/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
183/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
184/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
185/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
186/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
187/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
188/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
189/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
190/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
191/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
192/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
193/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
194/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
195/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
196/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
197/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
198/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
199/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
200/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
201/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
202/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
203/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
204/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
205/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
206/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
207/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
208/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
209/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
210/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
211/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
212/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
213/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
214/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
215/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
216/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
217/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
218/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
219/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
220/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
221/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
222/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
223/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
224/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
225/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
226/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
227/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
228/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
229/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
230/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
231/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
232/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
233/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
234/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
235/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
236/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
237/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
238/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
239/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
240/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
241/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
242/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
243/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
244/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
245/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
246/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
247/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
248/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
249/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
250/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
251/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
252/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
253/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
254/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
255/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
256/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
257/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
258/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
259/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
260/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
261/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
262/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
263/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
264/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
265/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
266/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
267/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
268/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
269/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
270/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
271/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
272/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press
Las fotos del Barcelona - Valencia
273/273 Las fotos del Barcelona - Valencia / AFP7 / Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats