Fórmula 1: El 'regalo' de Verstappen a Leclerc

Bruselas/El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se llevó la pole position del GP de Bélgica al registrar un giro magnífico a los más de siete kilómetros del circuito de Spa-Francorchamps, aunque pese a ello cederá la primera plaza de la parrilla hoy al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y saldrá undécimo tras cambiar elementos de su unidad de potencia y penalizar diez posiciones.

Verstappen se alió con la humedad de la última chicane, bordó una vuelta a falta de seis minutos y medio y después dejó pasar el tiempo mientras todos sus rivales, entre ellos el británico Lando Norris (McLaren), lo intentaban todo para mejorar su estratosférico registro, aunque nada pudieron hacer.

Con un tiempo de un minuto, 53 segundos y 159 milésimas, quedó casi seis décimas por delante que Leclerc y a 606 milésimas del mexicano Checo Pérez (Red Bull), que disipó las dudas y acabó tercero para salir este domingo segundo, en primera línea de parrilla.

Por su parte, el español Carlos Sainz (Ferrari) saldrá séptimo –acabó octavo la clasificación–, al terminar a más de un segundo y tres décimas de Verstappen y tendrá por delante al británico George Russell (Mercedes) y a los McLaren, además de al británico Lewis Hamilton (Mercedes), que saldrá tercero. El también español Fernando Alonso será octavo, tras terminar noveno la clasificación y superar al francés Esteban Ocon (Alpine).

En ningún momento terminó la lluvia de cogerse en el circuito belga, pero Verstappen aprovechó la indecisión de los demás pilotos para salir con todo en una primera tanda con la que voló sobre Spa-Francorchamps, el mismo circuito en el que ha conseguido tres victorias en sus tres últimas visitas.

Circuito de Spa. / Dpto. de Infografía

Le metió seis décimas a Pérez, que hasta ese momento había sido el mejor, y empezó a disfrutar de que las gotas de agua cayeran a más intensidad desde ese momento, sobre todo en el tercer sector, en el que el renovado asfalto de la chicane de la conocida como parada del autobús sufrió la humedad e impidió que los pilotos arriesgaran más de la cuenta.

Leclerc vuelve

El monegasco fue el único en sacar magia de la chistera cuando todo parecía controlado por los Red Bull. Aunque acabó a casi seis décimas de Verstappen, consiguió un giro impecable sobre el volante, evitó contravolantear y llevó el coche sobre ‘raíles’ para conseguir una segunda plaza que sabe a triunfo por la penalización de Verstappen, que llegaba a Spa consciente de que tendría que salir fuera del top diez.

Leclerc es, sin duda, la nota positiva de estas dos últimas semanas. Después de cuatro grandes premios en los que se encontró lejos de las primeras posiciones tras un inicio consistente y que hacía soñar con pelear el liderato a Red Bull, il predestinato firmó una consistente cuarta plaza el pasado fin de semana en Hungría y su primera plaza para la salida de este domingo le empujan a pelear por la victoria.

No le ocurrirá lo mismo a los McLaren. A pesar de demostrar ser los mejores en seco, como exhibieron en la segunda tanda de entrenamientos libres de este viernes, la lluvia no les favoreció y no pudieron pasar de la quinta posición –Norris saldrá cuarto a pesar de clasificar quinto y el australiano Oscar Piastri partirá quinto tras ser sexto– en este extraño sábado, en el que la lluvia fue, quizá, demasiado tímida.

Por detrás de ellos y de Russell saldrá un Sainz que no pudo mejorar el crono de su compañero de equipo y que saldrá por delante de un Fernando Alonso que lo volvió a intentar todo, pero cuyo monoplazo continúa lejos de los cuatro primeros coches.

Por su parte, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) será décimo quinto en la carrera de este domingo, en la que Pérez se encuentra en una situación propicia para reivindicarse interna y externamente tras un dubitativo inicio. Tendrá la oportunidad de echarse encima de Leclerc en una salida que Verstappen deberá asegurar para ponerse el mono de trabajo y empezar a adelantar para intentar acabar, como mínimo, en el top cinco en uno de los circuitos donde más posibilidades hay de adelantar del campeonato.