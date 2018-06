El exbarreño Pedro Rivero deja el básket

El base Pedro Rivero, que defendió los colores del extinto Villa de Los Barrios en LEB Oro en las temporadas 2006-07 y 2007-08, anunció ayer, en una emotiva carta difundida a través de sus redes sociales, su decisión de abandonar la práctica del baloncesto, justo cuando le separan días de la fecha en la que cumplirá 39 años. Nada más hacerse pública la decisión, el baloncestista segoviano comenzó a recibir un aluvión de mensajes. Muchos de ellos afirmaban que se marcha de las pistas uno de los mejores directores de juego nacionales de las dos últimas décadas.

"Me gustaría anunciar que no seguiré jugando de manera profesional tras veinte años de aventura", comenzaba el escrito del jugador.

"Creo que es el momento, mi cabeza me lo avisa, aunque mi cuerpo aún pide más", continúa el escrito. "Pienso que dejar de jugar cuando aún eres útil a tu equipo es la mejor decisión. Si lo hiciera no jugando me traicionaría a mí mismo".

"Estoy agradecido a todos los sitios por los que pasé, en todos disfrutamos y en alguno además hasta ganamos algo", comenta. "Doy las gracias a la gente que me ayudó desde el principio, especialmente a los que me dieron mi primera oportunidad en Ponferrada; sin ella nada de lo demás hubiera existido".

"A mis padres, por permitir que intentara un sueño con 17 años, a mis entrenadores, de todos aprendí; a los compañeros (con algunos y sus familias somos más que amigos). Un apartado especial para Eli. Gracias por compartir 20 años apasionantes en las buenas, pero más aún en las malas. No me gustaría olvidarme de nuestros peques Julio y Marcos, como han disfrutado este último año".

"Sin duda alguna, el baloncesto me lo ha dado todo. Han sido 20 años fantásticos. He sido un privilegiado. Gracias por todo", finaliza.

Rivero fue pieza fundamental en el equipo de Los Barrios de las campañas 2006-07 (Casey Calvary, Manu Gómez, Juanma Ruiz eran algunos de sus compañeros) en la que fue apeado por el Manresa en el play-off y en la campaña siguiente, en la que junto a Chagoyen, Álex Alba, José Antonio Ferrer o Filipe Da Silva condujo al conjunto de la Villa a un recordado enfrentamiento con el Alicante, paradójicamente el equipo en el que se ha retirado, ya en LEB Plata.