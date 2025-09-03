Ocio
Diouf machaca ante Sergio de Larrea.
Diouf machaca ante Sergio de Larrea. / Georgi Licovski | Efe

Eurobásket | Las fotos del España - Italia de baloncesto

España cae ante Italia y se jugará el pase a octavos ante Grecia

Redacción Deportes

Limasol (Chipre), 03 de septiembre 2025 - 08:14

La selección española desperdició una buena oportunidad de alcanzar los octavos de final del Eurobasket tras caer ante Italia (67-63), en un choque en el que fue por delante hasta el desenlace del tercer cuarto y que no supo gestionar con acierto en los instantes decisivos.

En la previa las cuentas de España eran claras, ganar para estar entre los dieciséis mejores. Pudo ni siquiera tener que hacerlas, pero la sorprendente victoria de Bosnia-Herzegovina sobre Grecia y la previsible de Georgia contra Chipre le obligaron a tener que merecerse el premio sudando sobre el parqué. Esa presión no la tenían los italianos, que salieron ya clasificados.

Eurobásket | Las fotos del España - Italia de baloncesto
1/177 Eurobásket | Las fotos del España - Italia de baloncesto / Georgi Licovski | Efe
