El español Raúl Fernández vence por primera vez en MotoGP de manera incontestable

El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) ha vencido por primera vez y de manera incontestable en la categoría de MotoGP en el Gran Premio de Australia que se ha disputado en el circuito de Phillip Island. Junto a Fernández, en el podio, acabaron los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) y Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

Dos italianos, Marco Bezzecchi y Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), además del surafricano Brad Binder (KTM RC 16), partían en la carrera de MotoGP condicionados por las sanciones que debían de cumplir, en el caso del primero una doble 'vuelta larga' por el accidente que provocó en Indonesia y en el que resultó lesionado el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), el resto por molestar a sus rivales durante los entrenamientos.

Y Bezzecchi partió muy bien, superando al autor de la pole position, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), seguido por el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), con el claro objetivo de intentar marcar un ritmo muy fuerte para perder el menor espacio posible en el momento de cumplir con las dos 'vueltas largas' de sanción.

En la segunda vuelta saltó el aviso de doble 'vuelta larga' para Marco Bezzecchi, líder de la carrera pero que no había conseguido una gran diferencia respecto a sus perseguidores, los españoles Raúl Fernández y Pedro Acosta (KTM RC 16), que en la tercera vuelta se puso segundo y ambos le acompañaron en el podio de la carrera 'sprint'.

En el tercer giro Bezzecchi marcó la vuelta rápida de carrera al rodar en 1:27.865 y sin entrar a cumplir con la primera de las dos 'vueltas largas', lo que sí hizo en la quinta vuelta, para ceder dos posiciones, a Raúl Fernández y Pedro Acosta, mientras que por detrás se iba por los suelos el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), a pesar del esfuerzo por salvar la caída con la rodilla y el codo.

Como Zarco, también se fue por los suelos el ídolo local, el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1).

Bezzecchi se dio una vuelta de 'recuperación' antes de cumplir con su segunda 'vuelta larga', para intentar perder el menor espacio posible respecto a sus rivales, con el francés Fabio Quartararo, el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) por detrás de él, que a la postre fueron los que le superaron al completar la sanción.

En cabeza de carrera Raúl Fernández consiguió distanciarse hasta casi un segundo de Pedro Acosta en la octava vuelta, en la que Alex Márquez superó a Fabio Quartararo para ponerse tercero, mientras que por detrás Marco Bezzecchi comenzaba a acercarse a Quartararo y 'Diggia', que superó poco después al francés.

Marco Bezzecchi tenía ante sí el gran reto de recuperar todo el terreno perdido por las sanciones, mientras que Raúl Fernández tenía la oportunidad de lograr su primera victoria en MotoGP.

El italiano no lo tuvo fácil para superar a Quartararo, lo que permitió a Raúl Fernández consolidar una ventaja importante para defender esa primera victoria, si bien en el undécimo giro, en la recta de meta, Bezzecchi doblegó al francés, cuando el español Joan Mir (Honda RC 213 V) se iba por los suelos.

Sin un segundo de descanso, Marco Bezzecchi comenzó a recuperar terreno sobre su compatriota Fabio di Giannantonio, por entonces en la cuarta posición, mientras que Pol Espargaró (KTM RC 16) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) daban buena cuenta de Quartararo en la recta de meta.

Raúl Fernández mantuvo una ventaja de 1,7 segundos sobre Acosta, al que le recortaba diferencias un Alex Márquez que en algunos momentos fue el más rápido en pista y con Bezzecchi que no lograba tener el ritmo para recuperar todo el terreno perdido con las 'vueltas largas'.

Alex Márquez consiguió 'echarse encima' de Pedro Acosta en la decimoquinta vuelta, para intentar superarlo por primera vez en la recta de meta, aunque el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón repelió con éxito el primer ataque del segundo del campeonato, que lo volvió a intentar, con éxito, poco después, en la curva tres.

Por entonces, la ventaja de Raúl Fernández sobre su más inmediato perseguidor, Alex Márquez, era de 2,7 segundos y con un Marco Bezzecchi incapaz de superar a su compatriota Fabio di Giannantonio, quien por contra sí pudo adelantar a Pedro Acosta en la decimonovena vuelta.

Pero Acosta no arrojó la toalla e intentó recuperar la posición al italiano, que se defendió bien y acabó consolidando el tercer puesto, con Marco Bezzecchi pegado al rebufo de la KTM del español, al que adelantó en la vigésimo segunda vuelta, y Raúl Fernández manteniendo alrededor de tres segundos de ventaja al frente de la carrera.

A cinco vueltas del final Fabio di Giannantonio superó a Alex Márquez y una vuelta más tarde se iba por los suelos 'Pecco' Bagnaia, que sumaba así su segunda caída consecutiva en grandes premios y además le entregaba en bandeja la tercera posición del campeonato a Marco Bezzecchi, que ya estaba tras el rebufo de Alex Márquez.

Las vueltas finales iba a ser un auténtico 'toma y daca' en la pelea por el último peldaño del podio entre Alex Márquez y Marco Bezzecchi, que no tardó mucho en superarlo.

La victoria de Raúl Fernández fue incontestable, por delante de los italianos Fabio di Giannantonio y Marco Bezzecchi, con Alex Márquez en la cuarta posición delante de Pedro Acosta.