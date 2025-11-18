España, la número 1, a celebrar su pase al Mundial con 'el número 12'

Dónde mejor para una gran fiesta. Dónde mejor que en Sevilla, la ciudad donde acaso la selección española se ha sentido históricamente más felizmente acogida. La sede donde nació la leyenda del jugador número 12. La selección número 1 de Europa, la 1 de su grupo de clasificación para el Mundial, seguramente la 1 hoy en las apuestas a conquistar el próximo Mundial 2026, se dispone esta noche a celebrar con el 12, su gente, la clasificación para el magno acontecimiento del próximo año y añadir un eslabón dorado a una cadena que se prolonga desde Argentina 78, cuando España retornó a una Copa del Mundo tras su amargas ausencias de Brasil 70 y Alemania 74. Le vale con no perder por siete o más goles ante la selección turca. Trasladando la situación a una imaginaria eliminatoria, a la campeona de Europa le basta con mantener el histórico 0-6 que le infligió a los otomanos en Konya a principios del pasado septiembre. Si no es imposible que España pierda su billete para las Américas, ciertamente lo parece.

La Real Federación Española de Fútbol se encomendó a la proverbial fiabilidad de la afición sevillana y andaluza para atar hasta el último cabo camino de la Copa del Mundo. Turquía aparecía como el enemigo directo, como así ha sido a pesar de ese escandaloso 0-6, y Rafael Louzán y su séquito visualizaron en sus mentes ese estadio cartujano repleto y atronando por si hacía falta una victoria final para la clasificación. Finalmente, la número 1 ejerció como tal y los nervios se han templado para dejar paso a la atmósfera festiva.

Nada que ver la presión con aquel partido de 1993 en el Ramón Sánchez-Pizjuán donde España necesitaba vencer a Dinamarca para lograr su clasificación para el primer Mundial en suelo estadounidense, el del 94. Entonces el equipo de Javier Clemente sufrió la expulsión de Zubizarreta para que la épica terminara de estallar bajo un ambiente infernal en el que se derritieron los rubios daneses para que decidiera el gol de Fernando Hierro.

Lo de esta noche, 32 años después, no tendrá nada que ver. Y no sólo por las decenas de miles de móviles que van a inmortalizar los momentos desde la grada. También por la sensación de que será noche para el disfrute de principio a fin. Desde que el alemán Felix Zwayer ordene que el balón ruede hasta que dé los tres últimos pitidos.

Ni que decir tiene que Luis de la Fuente ordenará a los suyos que salgan a por todas, como siempre, para cerrar una clasificación perfecta, impecable, como su camino hacia el título continental del pasado año. Ni siquiera un gol en contra ha concedido la selección, un honor que comparte con los ingleses. Y Unai Simón querrá contárselo a sus nietos.

Precisamente el portero vasco era duda por un golpe que sufrió en Georgia, pero ha evolucionado bien. Si no juega para evitar riesgos innecesarios, sería David Raya el que ocuparía su plaza. Dani Vivian puede entrar por Pau Cubarsí en el eje de la zaga y Grimaldo puede dar descanso al incansable Cucurella.

Arriba, Dani Olmo y Yeremy Pino, con ganas de volver a brillar en la selección, pueden acompañar a ese inopinado goleador llamado Oyarzabal.

En la selección que dirige el italiano Vincenzo Montella es baja de última hora uno de sus hombres fuertes, el medio Hakan Calhanoglu, lo que dará aún más peso en la gestación del juego al madridista rda Güler. Tampoco contará con su medio Yuksek por sanción. Y corren riesgo de perderse la repesca Kenan Yildiz, Akturkoglu y Aydin, los tres apercibidos. No es su noche. Es ocasión para la fiesta del de enfrente. Del número 1 ante el número 12.