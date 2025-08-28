España inicia la defensa del título contra la combativa Georgia

Los jugadores de España saludan a la afición al término del partido contra Alemania

La selección española de baloncesto debutrá hoy en el grupo C del Eurobasket 2025 ante la siempre combativa Georgia, entrenada por el serbio Aleksandar Dzikic, con el objetivo de repetir título europeo, cosechado en la edición anterior, en 2022, tras una fase previa marcada por las derrotas y las numerosas bajas.

En el último campeonato bajo el mando de Sergio Scariolo, ‘La Familia’ llega tras perder cinco de los seis amistosos de preparación -dos ante Francia y Alemania y otro ante Portugal- y con las bajas confirmadas de jugadores importantes como Lorenzo Brown, Alberto Díaz, Usman Garuba, Juan Núñez o Alberto Abalde.

En un periodo de cambio generacional, España se encomendará a los veteranos del equipo como los hermanos Hernangómez o Darío Brizuela para apurar sus opciones en este torneo, al que llega sin entrar entre los principales candidatos al título, en una atmósfera similar a la vivida en 2022.

Scariolo podrá contar con los 12 convocados, entre los que destaca la presencia de los jóvenes bases Sergio de Larrea y Mario Saint-Supèry, ambos de 19 años, que serán los encargados de llevar la batuta en un equipo cuya media de edad es de 26 años. Santi Yusta, Josep Puerto y Sima también harán su debut en un gran torneo.

Georgia llega al partido con la duda de su capitán, Tornike ‘Toko’ Shengelia, que se ausentó durante varios días de lo concentración del equipo debido a una arritmia cardíaca.

Tras ser examinado por los doctores de su club el jugador recibió el alta médica y se reincorporó a los entrenamientos de la selección georgiana, pero es seria duda al llegar falto de ritmo a la concentración.

Sí estarán Goga Bitadze y Sandro Mamukelashvili, los dos jugadores NBA del equipo, que serán los principales referentes en el juego interior, además de varios conocidos de la ACB como Gio Shermadini, Kamar Baldwin o Beqa Burjanadze.

Este será el primer partido de grupo entre ambas selecciones, que lucharán por uno de los cuatro puestos que otorga el Grupo C, disputado en su totalidad en Chipre, para el acceso a los octavos de final del torneo, que se celebra hasta el 14 de septiembre.