La emotiva despedida del hijo de Reyes en Instagram

José Antonio Reyes falleció en un accidente de tráfico este sábado, en el que su vehículo terminó calcinado en la carretera que une Utrera con Sevilla por un exceso de velocidad, según las primeras investigaciones.

El mundo del fútbol conmocionado por la noticia no ha dejado de expresar su pesar por la pérdida del ex futbolista del Sevilla FC, pero una de las más emotivas la hemos encontrado en Instagram de parte de su hijo José Reyes López.

El hijo de Reyes ha aprovechado una de sus últimas fotos con su padre para despedirse y agradecer las muestras de cariño que la familia ha recibido a lo largo del día.

"Este es el último momento que hemos pasamos juntos papá.... ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mi! Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá @j.a.reyes10no pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero solo tú y yo sabemos cuanto nos queríamos! S-e que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar!! Te quiero papá!! ❤️👨🏻👦🏻❤️ Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo!! 🙏🏼"

El post de José se completa con una serie de fotografías del chico con su padre a lo largo de los años, encabezada por una de las últimas instantáneas que se tomaron juntos.