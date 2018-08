El 1 ante el 148: un duelo con historia entre Nadal y Ferrer

Un duelo entre el número 1 del mundo y el jugador 148 del ranking en la primera ronda de un Grand Slam no tendría mayor atractivo si a esos datos no se le añaden los nombres propios de Rafael Nadal y David Ferrer, que cerrarán hoy la jornada nocturna en la pista central del Abierto de Estados Unidos.

Nadal, campeón de 17 torneos de Grand Slam, iniciará la defensa del título en el Corona Park ante un adversario al que ya se enfrentó 30 veces y que, a los 36 años, está a las puertas de la retirada, que será el año próximo. Su plan es jugar en sitios que han marcado su exitosa carrera, como Buenos Aires, Acapulco, Barcelona y Madrid, y también despedirse como representante de España en la Copa Hopman.

"Va a ser mi último Grand Slam y para mí es un premio tener la oportunidad de jugar con Rafa Nadal en la pista central del Abierto de los Estados Unidos", aseguró Ferrer al diario El Español. "Estoy feliz porque el tenis me ha dado este regalo. En el fondo me puse contento. Me alegré", dijo sobre su duelo ante el número uno del mundo.

Y es que, después de haber sido 3 del mundo, la realidad golpea al valenciano, que ganó sólo nueve de los 26 partidos que jugó en el año y la semana anterior retrocedió 69 posiciones en el escalafón cuando se le fueron los puntos de la semifinal de Cincinnati del año pasado, su último gran resultado.

Los dos tenistas españoles no se enfrentan desde el Masters de 2015, cuando Nadal logró el vigésimo cuarto triunfo sobre Ferrer, que venció por última vez a su compatriota en los cuartos de final de Roma de 2014.

Feliciano López y Fernando Verdasco también volverán a verse las caras en Nueva York, como sucedió el año pasado.