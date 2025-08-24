El Dressage Sotogrande brilla en el CDN3 nocturno de Los Albardones

El equipo de Dressage Sotogrande volvió a dejar huella en el CDN3 celebrado al pasado fin de semana en el Centro Hípico Los Albardones (Medina Sidonia), un concurso disputado en horario nocturno para evitar el calor y que reunió a más de 90 binomios. La cita, clave en el calendario a pocas semanas del Campeonato de España de Menores 2025, confirmó el gran estado de forma de sus jinetes más jóvenes.

En Juveniles, la linense Andrea Lozano (16) firmó dos pruebas de enorme solidez junto a Roland, llevándose el oro en Juveniles Equipo (69,04%) y la plata en Juveniles Individual (67,69%). Su madurez técnica y seguridad en pista la consolidan como una de las grandes bazas de su categoría.

También desde La Línea, Curro Ramírez (14) brilló con luz propia en Juveniles 0, donde fue doble campeón con Didi tras alcanzar medias de 69,03% (Equipo) y 70,76% (Individual). El joven jinete, que ya había demostrado nivel en competiciones internacionales, debutó además con el pony FEI Golden Boy, con el que logró la plata (69,03%) pese a haber tenido que retirarse en su primera jornada por un tirón muscular.

En Infantiles, Carla Ortiz y Dream mostraron una bonita ejecución el primer día, aunque pequeños errores técnicos las relegaron a la séptima posición. En la segunda jornada, cuando estaban completando una de sus mejores pruebas del año, un calambre en el caballo las obligó a retirarse.

Tras este importante concurso, Dressage Sotogrande ya piensa en sus próximos retos: Montemarina (7 de septiembre), Dos Lunas (13–14 de septiembre) y, como gran cita de la temporada, el Campeonato de España 2025, que se disputará en Montenmedio (Vejer de la Frontera) del 25 al 28 de septiembre.