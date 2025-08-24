El Dressage Sotogrande brilla en el CDN3 nocturno de Los Albardones

El equipo de Dressage Sotogrande volvió a destacar este fin de semana en el CDN3 celebrado en Los Albardones (Medina Sidonia), un concurso clave a pocas semanas del Campeonato de España de Menores 2025. Disputado en horario nocturno para evitar el calor, el certamen reunió a más de 90 binomios, con una gran presencia de jinetes de categorías de menores, especialmente numerosos este año al celebrarse el Campeonato de España Doma Clásica Menores en Andalucía.

En Juveniles, la amazona linense Andrea Lozano (16) firmó dos pruebas muy consistentes con Roland, logrando el oro en Juveniles Equipo (69,04%) y la plata en Juveniles Individual (67,69%). Su dominio de la pista y su madurez técnica confirman que es una de las grandes bazas de la categoría.

Por su parte, el tabien linense Curro Ramírez (14), compitiendo en Juveniles 0, se alzó como doble campeón con la yegua Didi, con medias de 69,03% (Equipo) y 70,76% (Individual), sacando a relucir la calidad que ya demostró en sus recientes actuaciones internacionales. Además, debutó con el impresionante Golden Boy, pony FEI que ha comenzado a montar hace solo tres semanas. Aunque un tirón muscular le obligó a retirarse el primer día, volvió a pista con determinación y se hizo con la plata, firmando una media de 69,03%.

En Infantiles, Carla Ortiz y Dream firmaron una bonita prueba en la primera jornada, aunque errores técnicos penalizaron su nota y la llevaron a la 7 posición. El segundo día, cuando ejecutaban una de sus mejores pruebas de la temporada, un calambre en el caballo la obligó a retirarse.

El equipo encara ahora la recta final de la temporada, con sus próximas citas en Montemarina (7 septiembre), Dos Lunas (13–14 septiembre) y el esperado Campeonato de España 2025, que se disputará del 25 al 28 de septiembre en Montenmedio (Vejer de la Frontera).