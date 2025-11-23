Discreto papel del sub-16 masculino del Bahía en el Campeonato de España de campo a través por clubes
El bloque algecireño acaba en el puesto 39 de la clasificación
El equipo sub-16 masculino del Bahía de Algeciras saldó con un discreto resultado (39º entre 51 participantes) su participación en el LX Campeonato de España de clubes de campo a través, que se celebró este domingo en Centro Arqueológico Experimental de Atapuerca (Burgos), que también acogió, de manera paralela, el XXI Cross Internacional Atapuerca, igualmente con participación algecireña.
El equipo sub-16 del Bahía, que afrontaba su primera experiencia en un Campeonato de España y que se encontró con unas temperaturas muy bajas, finalizó en el puesto 39.
El resultado individual de cada uno de los integrantes del Bahía fue:
- Pablo Jiménez, 91º por equipo, 114º de la general, con un tiempo de 10:18
- Juan Antonio Pérez, 143º por equipo, 182º de la general, con un tiempo de 10:39.
- Ignacio Rodríguez, 157º por equipo, 196º de la general, con un tiempo de 10:43.
- Djao Conti, 198º por equipo, 256º de la general, con un tiempo de 11:04
- Mohamed Amine, 236º por equipo, 319º de la general, con un tiempo de 11:35.
- Hugo Escalona, 252º por equipo, 339º de la general, con un tiempo de 11:50
Cross de Atapuerca
En del Cross de Atapuerca, Ariadne Orozco acabó 26ª en la categoría sub-10, con un tiempo de 3:51.00, sobre una distancia de 800 metros.
Por su parte Mar Orozco fue 137ª en la sub-16 (sobre 401 participantes), con un tiempo de 12:22 sobre una distancia de 2.879 metros.
