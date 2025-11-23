Discreto papel del sub-16 masculino del Bahía en el Campeonato de España de campo a través por clubes

El equipo sub-16 masculino del Bahía de Algeciras saldó con un discreto resultado (39º entre 51 participantes) su participación en el LX Campeonato de España de clubes de campo a través, que se celebró este domingo en Centro Arqueológico Experimental de Atapuerca (Burgos), que también acogió, de manera paralela, el XXI Cross Internacional Atapuerca, igualmente con participación algecireña.

El equipo sub-16 del Bahía, que afrontaba su primera experiencia en un Campeonato de España y que se encontró con unas temperaturas muy bajas, finalizó en el puesto 39.

El resultado individual de cada uno de los integrantes del Bahía fue:

Pablo Jiménez , 91º por equipo, 114º de la general, con un tiempo de 10:18

, 91º por equipo, 114º de la general, con un tiempo de 10:18 J uan Antonio Pérez , 143º por equipo, 182º de la general, con un tiempo de 10:39.

, 143º por equipo, 182º de la general, con un tiempo de 10:39. Ignacio Rodríguez , 157º por equipo, 196º de la general, con un tiempo de 10:43.

, 157º por equipo, 196º de la general, con un tiempo de 10:43. Djao Conti, 198º por equipo, 256º de la general, con un tiempo de 11:04

198º por equipo, 256º de la general, con un tiempo de 11:04 Mohamed Amine , 236º por equipo, 319º de la general, con un tiempo de 11:35.

, 236º por equipo, 319º de la general, con un tiempo de 11:35. Hugo Escalona, 252º por equipo, 339º de la general, con un tiempo de 11:50

Cross de Atapuerca

En del Cross de Atapuerca, Ariadne Orozco acabó 26ª en la categoría sub-10, con un tiempo de 3:51.00, sobre una distancia de 800 metros.

Por su parte Mar Orozco fue 137ª en la sub-16 (sobre 401 participantes), con un tiempo de 12:22 sobre una distancia de 2.879 metros.