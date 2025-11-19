La Diputación de Cádiz premia a 15 deportistas del Campo de Gibraltar

El linense Curro Ramírez (Dressage Sotogrande), en una participación con la selección española de doma clásica

Sesenta y dos deportistas (quince de ellos del Campo de Gibraltar) serán reconocidos este jueves (18:00) por los méritos alcanzados en el transcurso de 2024. La Diputación de Cádiz llevará a cabo este homenaje en el transcurso de en una gala que tendrá como escenario el Palacio de Congresos de La Línea.

La Diputación reconoce a 62 competidores -35 mujeres y 27 hombres- que van a recibir las ayudas que el Servicio de Deportes de la institución provincial destina a deportistas no profesionales nacidos antes del 31 de diciembre de 2010, con licencia federativa con alguna entidad deportiva de la provincia, y que han alcanzado alguna de las tres primeras plazas de su respectiva categoría en campeonatos del mundo, europeos o nacionales.

El vicepresidente segundo de la Diputación y responsable de su Servicio de Deportes, Javier Vidal, presidirá este acto que comenzará este jueves 20 de noviembre a las 18:00 horas.

En el transcurso del mismo serán reconocidos practicantes de atletismo, ciclismo, golf, halterofilia, hípica, judo, lucha, natación, piragüismo, remo, taekwondo, tenis de mesa y vela. Entre todos los galerdonados se reparten 27 campeonatos de España, 20 subcampeonatos y 12 terceros puestos; así como dos campeonatos del mundo y una plata mundial.

Los premiados del Campo de Gibraltar

Habrá representación de un total de 17 localidades: once de El Puerto de Santa María, siete de Algeciras, otros tanto de La Línea, seis de San Fernando, seis de Chiclana, cuatro de Cádiz, Jerez y Sanlúcar de Barrameda; tres de Vejer y Chipiona, dos de Puerto Real y uno de clubes de de Setenil de las Bodegas, Conil, San Roque, Villamartín y Rota.

Los algecireños que se ganaron este derecho son: Lucia Gamaza, Elena Ruiz, Ana Alba Ruiz y Alejandro Guerrero (atletismo), Gonzalo Granados (piragüismo), Alejandra García y Alejandra Caro (remo).

Los siete linenses galardonados son: Blas García y Cristian Benítez (atletismo); Arturo Cornejo, Abel Salas, Nico Díaz y Alfredo Mena (remo) y Nacho Pérez Lago (vela).

A esta relación de deportistas de la comarca se une el linense residente en San Roque Curro Ramírez (Doma Clásica).

Todos los galardonados recibirán además el premio económico que les corresponde según las bases de esta convocatoria de ayudas, cuyas cuantías suman un importe global de 70.812 euros.

En el transcurso de la gala se otorgará una mención especial al árbitro internacional de baloncesto Benjamín Jiménez, natural de Puerto Real, por su trayectoria y labor en el arbitraje deportivo desde la base al más alto nivel.