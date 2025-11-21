Detenido en un hotel de Benidorm un condenado por dos agresiones sexuales en Reino Unido

La Policía Nacional ha detenido en un hotel de Benidorm (Alicante) a un hombre de 44 años buscado por las autoridades del Reino Unido por dos delitos de agresión sexual, por los que había sido condenado a diez años de prisión.

La detención se produjo cuando una patrulla de seguridad ciudadana, que realizaba labores de prevención en un complejo hotelero de Benidorm, observó al fugitivo adoptando una actitud huidiza ante la presencia policial, lo que llevó a los agentes a identificarlo.

El individuo no portaba documentación, por lo que fue acompañado a su habitación, y los agentes comprobaron posteriormente que sobre él pesaba una Orden Internacional de Detención emitida el pasado día 12 por dos agresiones sexuales cometidas en Reino Unido.

Según la Policía Nacional, el fugitivo había sido condenado por una agresión sexual cometida en Londres en 2020 y por otro delito similar ocurrido poco después, pero huyó del país tras quedar en libertad bajo fianza y desatender la obligación de comparecer en un juicio señalado recientemente.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, encargado de tramitar su extradición a Reino Unido.