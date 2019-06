Detenido un hombre británico en relación a la muerte de Emiliano Sala

Los detectives que han estado investigando la muerte del futbolista de Cardiff City, Emiliano Sala, han detenido a un hombre de 64 años de North Yorkshire bajo sospecha de homicidio culposo por un acto ilegal, en relación al futbolista fallecido en un accidente de tráfico cuando viajaba hacia Cardiff. Lo ha confirmado la Policía de Dorset en un comunicado.

Sala desapareció con David Ibbotson, el piloto del Piper Malibu, después de que se estrelló en las aguas al norte de Guernsey el 21 de enero. El cuerpo de Sala fue recuperado el 6 de febrero después de una búsqueda privada, pero Ibbotson, de 59 años, de Crowle, Lincolnshire, todavía está desaparecido .

Simon Huxter, del Equipo de Investigación de delitos mayores de la policía de Dorset (MCIT), ha explicado: "Hemos realizado una amplia investigación sobre las circunstancias de la muerte del Sr. Sala y seguimos trabajando con agencias asociadas, incluida la Autoridad de Aviación Civil.

#LatestNews - Detectives investigating the death of professional footballer Emiliano Sala have confirmed that a man has been arrested on suspicion of manslaughter by an unlawful act. https://t.co/oEj8tgxf1D