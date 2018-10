La cuenta atrás de Fran No

El Algeciras CF está a punto de desenfundar a su fichaje de otoño. Fran No cuenta los días para recibir a mediados de este mes el alta federativa que le permitirá estar disponible para debutar a las órdenes de Javier Viso. El defensa algecireño, después de tres meses de trabajo en la sombra para ponerse al cien por cien de una lesión de larga duración, vive "con envidia" sana el arranque liguero de sus compañeros y derrocha ganas por vestirse por primera vez la camiseta albirroja.

"Estoy deseando volver a sentirme futbolista", reconoce Francisco No Rodríguez, un algecireño que desechó seguir en Segunda B para jugar en el conjunto de su tierra, el de su familia, tras un largo periplo lejos de casa, por el norte.

El Algeciras y Fran No encontraron sus caminos este verano. El empeño de la directiva por dotar de identidad a la caseta y el deseo del jugador "por volver a casa o al menos estar más cerca" facilitaron un fichaje que no hace mucho tiempo habría sido impensable. Ambas partes se entendieron pronto y ambas cedieron terreno. Fran salía de una lesión con el Langreo, club que le dio la baja de larga duración para poder reforzarse antes del playoff de ascenso, lo que 'condenó' al algecireño a estar inactivo federativamente durante seis meses, un plazo que se cumple el próximo día 17.

El zaguero albirrojo completó una minuciosa rehabilitación desde el comienzo de la pretemporada -"Viso y Morilla han estado encima y hemos llevado un control casi diario", precisa-, y empezó a meterse con el grupo, con las posteriores (y lógicas) molestias al intentar ponerse al nivel de una plantilla lanzada. "Después de tanto tiempo parado, uno entra con los compañeros, me sentía bien y al intentar ponerme a la altura de los demás sentí las normales sobrecargas, pero nada que vaya a retrasarme más de lo previsto", explica.

¿Cómo se prepara un futbolista sabiendo que no podrá jugar durante tres meses? "Con mucha paciencia, muchísima", confiesa Fran No. "Todos me han ayudado mucho desde el primer momento, técnicos, compañeros, directivos, aficionados... Me han hecho más fácil este periodo en el que también he tenido algunos días de bajón", admite.

Fran No vive "con envidia" el inicio protagonizado por los albirrojos, segundos del grupo X de Tercera tras la primera derrota de la temporada, el pasado sábado en Arcos. "Se palpa la ilusión. Yo creo que esto es fruto de la ilusión que se ha reunido por parte del club y de la plantilla, y entre todos hemos conseguido que la afición vuelva a estar con ganas de que llegue cada domingo para ver a su equipo", afirma.

El algecireño pone en valor "el planteamiento del entrenador". "Es una apuesta deportiva muy difícil de asimilar y de llevar a cabo, pero el equipo ha demostrado que puede hacerlo durante varias jornadas seguidas. Que con esta forma de jugar vamos a cometer errores, seguro, pero también vamos a sumar muchos puntos", analiza. "La afición está respondiendo porque quiere ver a un equipo protagonista, con las bandas largas, que arriesga", opina el central.

Fran No asume que su vuelta deberá ser paulatina porque "Berlanga y Pablo están muy bien y cuando algo funciona lo normal es no tocarlo demasiado".

"Qué voy a decir de Miguel y Pablo. La veteranía y el físico que juntan está ahí, a mí no me sorprende", asegura No.

El algecireño, no obstante, entiende que "al final todos" serán protagonistas en el Algeciras. "Ya lo dije el míster, esto es muy largo y no se puede jugar con once una temporada. Por eso todos tenemos que estar los más enchufados posible para cuando nos llegue la oportunidad", avisa.

Fran cree que su decisión de regresar a casa puede ser ejemplo para otros algecireños que juegan lejos. "La Segunda B está bien pero uno cuando está fuera sabe que no es más que un profesional que juega para otro club. No creo que sea más bonito que jugar en el Algeciras, en un equipo con la mejor afición del grupo y que quiere estar arriba", sentencia el algecireño.

El ex de la cantera del Betis, del Valladolid, Jaén, Somozas y Langreo, entre otros, está llamado a ser el primer gran refuerzo del Algeciras para un tramo liguero que se va a endurecer y mucho. "Ahora tocan varios miércoles y domingos seguidos, como con la Champions", bromea.