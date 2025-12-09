El CTA, "satisfecho" con la actuación del árbitro Alejando Quintero en el Real Madrid - Celta de Vigo

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, aseguró este martes estar satisfecho con la actuación de Alejandro Quintero en el partido Real Madrid-Celta, en el que expulsó a los madridistas Fran García y Álvaro Carreras, y pidió a los aficionados y a los clubes que respeten a los colegiados. "Nosotros estamos satisfechos con el arbitraje y todas las decisiones concretas de las jugadas y demás es cuestión de la Comisión Técnica. No tengo otra opinión al respecto. Los colegiados tienen que aplicar las normas como están haciendo", afirmó antes del acto de entrega de las escarapelas FIFA a los árbitros internacionales para 2026.

Soto tampoco quiso hacer comentarios sobre las palabras que los jugadores madridistas dirigieron al colegiado andaluz en el Santiago Bernabéu, según el acta arbitral, y afirmó que Alejando Quintero podría volver a pitar al Real Madrid esta temporada. "Por supuesto. Nosotros desde el Comité de designación tratamos de que todos los árbitros piten al menos una vez a todos los clubes. Con los partidos que haya tomaremos las decisiones que creamos oportunas, pero sin ningún tipo de veto, ni externo impuesto, ni que nosotros nos autoimpongamos internamente. El árbitro reflejó en acta lo que escuchó y en su caso los comités de competición tomarán las decisiones oportunas", señaló.

A la pregunta de si mandaría algún mensaje al Real Madrid por sus duras quejas sobre los arbitrajes, Soto optó por no dirigirse a un club o afición en concreto, pero pidió a todos que respeten al árbitro, porque es una "profesión muy difícil" y en cada partido "hay un montón de jugadas en las que es complicado poder determinar cuál sería la decisión óptima". "Yo el mensaje que doy es que confíen en la profesionalidad de los árbitros, en el trabajo muchas veces oscuro por detrás que se hace. Son innumerables las horas de formación, de análisis y demás. No me canso de decir que el nivel arbitral que tenemos es muy bueno y se demuestra en jornadas de hoy, con 3 árbitros y una árbitra española pitando la máxima competición europea que es la Champions", añadió.

"No hay cambio de criterios"

El presidente de los árbitros defendió que no hay cambio de criterios entre lo que se explica a los clubes al principio de la temporada y lo que se arbitra después y mostró su respeto máximo por todos los clubes, a los que volvió a decir que el CTA tiene sus puertas abiertas al cien por cien para el que quiera comentar algo. "Yo no tengo ninguna relación ni buena ni mala con ningún club concreto. Tenemos una relación profesional de respeto, seriedad y poco más. La Comisión técnica tiene muy claras las ideas y los criterios. Yo no tengo esa visión de que de que se haya dicho una cosa y se ha hecho otra, porque los criterios son los que son. Hay una circular de inicio de temporada donde se explican de una forma bastante detallada los criterios y no tengo conocimiento de que se haya dicho algo diferente a lo que se está haciendo", opinó.

Soto rechazó que pitar en el Santiago Bernabéu sea más complicado para los árbitros y defendió que "están perfectamente preparados y son profesionales para pitar en cualquier campo y en cualquier circunstancia y con cualquier tipo de presión", pero admitió que esperaba menos crispación esta temporada, la primera en la que está al frente del CTA. "No es nuevo de este año, pero sí que esperaba menos con las medidas que estamos tomando de apertura, pero es algo con lo que tenemos que convivir. Sabía que era un riesgo que existía en este puesto, en esta profesión y evidentemente lo asumo", concluyó.