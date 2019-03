La Unión cae por la mínima ante el Sevilla C y se aleja de la liguilla (1-0)

La Unión Deportiva Los Barrios perdió este domingo en su visita al Sevilla C por 1-0 y se complica sus opciones de disputar la liguilla, que se le aleja hasta a dos puntos. Los barreños, sextos con 61 (a dos de Ceuta y Córdoba con 63), cayeron por un tanto que llegó al borde del descanso obra de Diego Vargas y que no pudieron contrarrestar los de Carlos Ríos. Los gualdiverdes pagan su falta de pegada y acentúan su mala dinámica fuera de casa, donde no ganan desde el pasado diciembre.

La Unión tuvo ocasiones suficientes para ver portería en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Forján y Guti, los más activos en ataque de los de la Villa, tuvieron hasta cuatro oportunidades para perforar el marco contrario, aunque sin fortuna. Una acción aislada un minuto antes del camino a vestuarios, bastó para desarbolar las labores defensivas de los barreños en tierras sevillanas.

Aún así los resultados de la jornada contrarrestan el tropiezo a domicilio de la Unión. El empate in extremis del Ceuta frente al Córdoba B minimiza la derrota gualdiverde, que los deja solo a dos puntos la liguilla.

La crónica, las imágenes y los protagonistas del encuentro en breve en la web de Europa Sur.