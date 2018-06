Cinco clubes de la comarca consiguen el ascenso

Las distintas fases de ascenso a Segunda Andaluza en las competiciones gaditanas cadete, infantil, alevín y benjamín han llegado a su fin. La competición finalizó con el éxito de cinco clubes de la comarca, tres de Algeciras, uno de San Roque y otro de La Línea.

En cadetes, estos fueron los resultados de vuelta: Estrella Portuense, 3 - Sanlúcar, 2 (5-4 global); Sanix La Isla, 3 - Tarifa, 0 (4-2), Algeciras B, 3 - Chipiona, 1 (6-3) y Chiclana, 0 - Veteranos Xerez, 5 (1-9). Ascienden: Estrella, Sanix La Isla, Algeciras B y Veteranos.

En infantiles: Chiclana CF, 2 - Sanix La Isla, 1 (5-3), Comarca Jerez, 1 - Ciudad Algeciras, 1 (2-2), At. Algecireño, 5 - Marianistas, 0 (6-3) y At. Tarifeño, 2 - San Roque B, 3 (4-7). Suben: Chiclana CF, Comarca Jerez, At. Algecireño y San Roque B.

Alevines: Balón Linense, 2 - Comarca Jerez, 3 (3-5), Águila, 3 - Safa, 8 (3-14), Liberación, 8 - Sanlúcar, 5 (9-6) y Roteña, 5 - Guadiaro, 2 (7-6). Suben: Comarca, Safa, Liberación y Roteña.

Y benjamines: San Roque, 5 - Peña Madridista Linense, 4 (5-13), AD Arcos, 4 - Sporting Puerto Real, 1 (6-2), Comarca Jerez, 1 - Chiclana Industrial, 3 (6-4) y Chipiona, 7 - Algaida, 4 (13-6). Ascienden: Peña Madridista Linense, AD Arcos, Comarca y Chipiona.