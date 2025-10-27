El Club Baloncesto Algeciras rescinde el contrato al desaparecido Pierre Wally Sené

El Club Baloncesto Algeciras ha anunciado este lunes que "rescinde el contrato" de Pierre Wally Sené, uno de los fichajes de esta nueva temporada, que ni siquiera se ha presentado en la ciudad.

El caso del senegalés Pierre Waly Sené es curioso. El CB Algeciras comunicó su fichaje el pasado 3 de julio, en pleno verano. Se trataba de una cara conocida ya que el alero había defendido los colores de Udea en la temporada 2022/2023. Sin embargo, Sené no aparece y el club se ha cansado de esperar: "El jugador senegalés debería estar en nuestra ciudad desde el pasado mes de septiembre y tanto club como agente del jugador no tienen noticia de él desde hace varias semanas por lo que ambas partes han decidido rescindir dicha vinculación".

"De momento no se valora la incorporación de ningún jugador. Por tanto, seguirá apostándose por la cantera para completar el equipo", explicó el CBA, que desea "la mayor de las suertes en su futuro profesional" al desaparecido Sené.

El equipo que entrena Miki Ortega ha arrancado la temporada en el grupo DA de la Tercera FEB de manera inmejorable con cuatro victorias en los cuatro partidos que ha disputado. Los algecireños colideran la clasificación.