Así queda la clasificación del grupo I de la Primera Federación tras la jornada 26

La jornada 26 del grupo I de la Primera Federación ha dejado un punto más en la cuenta de la Balona y el regreso a la senda de la derrota del Algeciras. Los albinegros han empatado en el Municipal de La Línea ante el Deportivo de La Coruña (0-0) mientras que los albirrojos han cedido en el feudo del Racing de Ferrol (2-1). Los dos equipos del Campo de Gibraltar se acercan a los puestos de descenso ya que los linenses han visto recortado su colchón a dos puntos y los algecireños, a uno solo.

La Balona mantuvo la línea positiva por segunda jornada consecutiva y tuteó al Deportivo en casa para sacar un empate que sitúa a los de Rafa Escobar con 32 puntos en la undécima posición, igualado con el Sanse. Los albinegros tienen ahora un colchón de dos puntos sobre Unionistas de Salamanca, el quinto por la cola y de tres sobre el Fuenlabrada, el cuarto por detrás.

El Algeciras vio cortada su racha de dos victorias seguidas tras caer en Ferrol, donde se adelantó nada más empezar, pero acabó remontado. El conjunto de Iván Ania se queda con 31 puntos y cae a la decimocuarta plaza, con un punto de renta sobre los puestos de descenso y a tiro de piedra tanto de Unionistas como del Fuenlabrada.

El pelea por la permanencia dejó una jornada con resultados de todo tipo. El resucitado Ceuta dio otro paso al frente tras tumbar en el Murube al Linares. Los caballas ya están a solo cuatro puntos de la frontera con la salvación.

El Fuenlabrada se llevó un duelo vital ante el Pontevedra. Un doblete de Diego levantó a los madrileños y hundió un poco más a los pontevedreses, que no tuvieron el revulsivo deseado en el debut de Juan Señor. El Talavera puntuó en su campo ante el Córdoba en un resultado que no contentó del todo a ninguno de los dos ya que los cerámicos no escalan en el pozo y los califales cayeron a la quinta plaza, superados por los de Ferrol.

El Rayo Majadahonda protagonizó el triunfo heroico de la semana al remontar en el 95' en Valdebebas con un tanto de Zozulya. Los tres puntos catapultan a los majariegos a la zona tranquila. Unionistas tomó oxígeno al vencer en casa por la mínima al Sanse, otro que vuelve de lleno a la quema por salvarse.

En la sesión del sábado, el San Fernando dejó escapar un 0-2 con un jugador más en Vigo ante el filial del Celta, que logró empatar. El derbi extremeño entre el Badajoz y el Mérida quedó en tablas y el Alcorcón aseguró el liderato una jornada más al noquear a una Cultural que sigue cuesta abajo y sin frenos.