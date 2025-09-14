Podemos celebra la cancelación de la Vuelta en Madrid: "Este genocidio lo va a detener la gente decente"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado este domingo la suspensión de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España debido a las protestas propalestinas en Madrid, alegando que "este genocidio lo va a detener la gente decente en todo el mundo". "Hoy la movilización social ha vuelto hacer lo que debería haber hecho el gobierno hace mucho tiempo. ¡La vuelta se para completamente en Madrid! Este genocidio lo va a detener la gente decente en todo el mundo", ha señalado a través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Por su parte, la secretaria política y eurodiputada de la formación, Irene Montero, ha apelado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que "el pueblo de Madrid" ha respondido a través de las movilizaciones al gesto de la dirigente dando "la mano al equipo de los genocidas". "La movilización social contra el genocidio hace lo que debería haber hecho el Gobierno ¡La Vuelta se ha parado! A Ayuso, que hoy daba la mano al equipo de los genocidas, le ha respondido el pueblo de Madrid. No hay represión que pare la solidaridad. La Vuelta la gana Palestina", ha esgrimido en su perfil de 'X'.

Así se ha expresado después de que la organización de la competición haya dado por cancelada la última etapa debido a las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid.