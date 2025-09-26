El CB Algeciras y la ULB se miden este sábado en la final de la Copa Diputación de baloncesto

El Club Baloncesto Algeciras y la Unión Linense de Baloncesto se enfrentan este sábado (19:00) en la final de la Copa Diputación de Cádiz de baloncesto Memorial Carlos Duque, que se celebrará en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo de Algeciras con entrada gratuita para el público.

El Campo de Gibraltar vivirá un primer derbi comarcal inédito que se repetirá durante la temporada liguera en la Tercera FEB. Aunque la rivalidad del básket entre ambas ciudades se remonta muchos años atrás, es la primera vez que el nuevo club algecireño, el heredero de Udea, se mide a la ULB. El CB Algeciras ejercerá de anfitrión.

El equipo que entrena el linense Miki Ortega se impuso con contundencia al CB San Fernando en su semifinal, también delante de su afición. El conjunto de La Línea, comandado por Iván Torres y Guillem Rueda, sacó adelante una dura semifinal en El Puerto contra la Gymnástica Portuense.

El duelo por el tercer y cuarto puesto de la Copa Diputación lo disputarán la Gymnástica y el San Fernando el domingo a las 20:00 horas en el pabellón Angelita Alta de El Puerto de Santa María.