El CB Algeciras se trabaja una remontada de mérito en Melilla (77-79)

El Club Baloncesto Algeciras ha sacado adelante este sábado una salida muy complica en Melilla. El conjunto de Miki Ortega se ha impuesto al Enrique Soler (77-79) en la séptima jornada del grupo DA de la Tercera FEB. Es la sexta victoria en siete partidos para la escuadra algecireña.

Los algecireños tuvieron que trabajarse una remontada tras el mal inicio en el pabellón Guillermo García Pezzi. Los de Miki se vieron atrás (25-18), pero reaccionaron con un buen segundo cuarto 17-24) para equilibrar la balanza. Tras el descanso, el CBA tomó una ligera ventaja que supo mantener en un reñidísimo periodo final que se llevaron los norteafricanos, pero sin la recompensa de la victoria.

Mensah (11 puntos y 15 puntos) fue el más destacado en un CB Algeciras que tuvo a Ekdopayi, Reid y Berni García por encima de la decena de puntos. El Club Baloncesto Algeciras se mantiene al acecho del liderato con un saldo de 6-1, a la espera de un pinchazo de los colíderes.

El CB Algeciras disputará la próxima jornada, la octava, en casa el día 22 de noviembre a las 19:00 horas ante el Jaén Paraíso Interior FS, un rival directo por la primera plaza.