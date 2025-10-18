El CB Algeciras remonta en La Zubia para mantenerse invicto (78-91)

Tres de tres. El Club Baloncesto Algeciras ha sumado este sábado en La Zubia (Granada) su tercera victoria (78-91) de la temporada en un arranque perfecto para los de Miki Ortega tras las tres primeras jornadas ligueras en el grupo DA de la Tercera FEB.

Los algecireños han demostrado que también saber nadar contra corriente y han remontado un partido que tenían complicado. Un segundo tiempo muy completo y un último cuarto imponente (11-24) decantaron la balanza a favor de un CB Algeciras que tuvo como destacados a Berni García (24 puntos y 28 de valoración) y Mensah (22 puntos y 23 de valoración).

El equipo granadino de La Zubia apretó de salida y se granjeó una buena ventaja tras llevarse los dos primeros cuartos (25-20 y 21-18). Tras el descanso, el CB Algeciras hizo unos ajustes y estuvo más fino de cara al aro contrario. Los de Ortega fraguaron la remontada poco a poco y la completaron en un último periodo poderoso.

El CB Algeciras se mantiene en el coliderato del grupo DA de la Tercera FEB junto al Tíjola, ambos con un balance de 3-0.