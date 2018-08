Tu cara me suena

El Écija Balompié llegará el próximo domingo (20:00) al Nuevo Mirador para disputar frente al Algeciras el encuentro, de largo, más atractivo de la primera jornada de Liga en el grupo X de Tercera. Del autocar de los astigitanos se bajará dos futbolistas para los que ese entorno no es, ni mucho menos, desconocido. Por un lado lo hará José Luis Muñoz Joselu, todo un referente para la grada, ya que su participación fue decisiva para que el equipo albirrojo lograse el ascenso a la Segunda B en la temporada 2014-15, la de los 100 puntos con Baldomero Hermoso Mere al frente. De hecho, fue el pichichi de aquella andadura. Por otro, Antonio Jesús Benítez Marrufo, que se incorporó en el mercado de invierno de la campaña siguiente y no pudo evitar el descenso de categoría.

José Luis Muñoz Joselu es un auténtico especialista en ascensos. Por eso el Écija ha hecho un importante esfuerzo para enrolarle en sus filas. Ha sido de los últimos en llegar al vestuario del añejo San Pablo, pero se siente dispuesto a que esa situación no derive en un hándicap.

Yo le di mucho al Algeciras, pero el Algeciras y su afición me dieron más a mí"

Joselu asume que el encuentro del próximo domingo no es uno más de Liga. "Yo le di todo lo que pude al Algeciras y me siento orgulloso, pero el Algeciras y su afición me dieron muchísimo a mí", sentencia. "Fue el equipo más decisivo de mi carrera, guardo muchas amistades allí y por supuesto que es un día especial".

"La verdad es que ni me he planteado cómo me va a recibir la gente allí, por un lado porque estoy muy centrado en mi equipo y por otro porque el que está ilusionado con llegar de nuevo a Algeciras soy yo", abunda.

El delantero entiende que el partido llega "demasiado pronto para los dos equipos" y explica que los azulinos lo afrontan "todo lo bien que se puede a estas alturas del verano".

"No hay un solo equipo que en agosto esté al cien por cien y ni Écija ni Algeciras van a ser una excepción", asegura. "Y eso que nosotros hemos hecho una pretemporada intensa, ha habido días en los que hemos hecho doble sesión, pero siempre queda algo por limar".

Mientras que Joselu vivió dos años en La Menacha, el paso del centrocampista Marrufo fue mucho más efímero y menos relevante. Llegó en mitad de la campaña y acabó siendo partícipe del último descenso. A pesar de todo el jugador asgura: "Es evidente que te queda el mal recuerdo de haber bajado de categoría, pero por todo lo demás fueron unos meses excelentes, nos trataron muy bien y de hecho mantengo contacto aún con gente de allí".

Marrufo entiende que por la envergadura de los dos equipos, el que se escenificará el próximo domingo en El Nuevo Mirador es "un partido para que se jugase más adelante, cuando los equipos están más rodados y la gente más centrada en el fútbol".

El futbolista de Los Palacios volvió a vivir el curso pasado un descenso a Tercera. Esta vez con un Écija que protagonizó un comienzo de temporada envidiable pero al que, en su opinión, ajusticiaron "las diez jornadas en las que no sumó una victoria".

"Es un trago, pero ahora solo pensamos en la temporada que empieza, el club ha hecho un esfuerzo y estamos muy ilusionados", finaliza Marrufo. "Sabemos que el partido va a ser muy difícil, porque jugamos contra un rival muy fuerte".