Los caminos hacia la liguilla en el grupo X

A falta de cinco jornadas para el final en el grupo X de Tercera, la UD Los Barrios y el Algeciras CF se mantienen en la pelea por estar en el bombo de Las Rozas que sorteará la próxima fase de ascenso a Segunda B. Albirrojos y gualdiverdes se encuentran fuera de los puestos de privilegio, pero metidos en una puja abierta que incluye a ocho candidatos. Es verdad que Utrera y Cádiz B, los dos primeros, lo tienen casi hecho, pero el resto están en un puño y el calendario amenaza que jugar alguna que otra mala pasada.

¿Qué caminos tienen los aspirantes a la liguilla? Es una de las grandes preguntas que se hacen los aficionados en el Nuevo Mirador, en el San Rafael, en Chapín, en el San Juan Bosco... en todos los campos implicados. El golaveraje puede jugar un papel fundamental cuando termine la competición, pero antes restan cinco finales, algunas con duelos directos entre los interesados.

Los ocho aspirantes tienen al menos un enfrentamiento con un rival directo: el que menos, el Utrera, solo uno, y el que más, el Cádiz B, hasta tres. Xerez DFC, Córdoba B y Algeciras jugarán más veces en casa que fuera; el resto lo hará más como visitante.

Por orden de clasificación, el CD Utrera (75 puntos) recibirá a un Sevilla C que se juega la permanencia la próxima jornada y después afrontará dos salidas consecutivas, a Ceuta y a Lepe, con mucho en juego en ambas. Los de Galván deben recibir al Arcos -de momento en peligro- para acabar en Las Cabezas, donde salvo milagro los locales ya habrán consumado su descenso. A los utreranos, a ocho puntos del quinto, les puede bastar con ganar un par de partidos.

El Cádiz B (segundo con 75) visitará a una Lebrijana casi salvada pero que se puede meter aún en problemas tras su último bache. El filial recibirá después al Xerez DFC, irá a Guadalcacín (a priori el único compromiso plácido), se medirá al Algeciras y terminará en Córdoba con el filial blanquiverde. Un calendario complicado.

El Ceuta (tercero con 70) tiene que rendir visita a un Coria enrachado que aún debe sellar su permanencia. Los caballas recibirán la semana siguiente al Utrera en un duelo clave y después repiten a domicilio con salidas a Puente Genil (salvado pero correoso como local) y Lepe, donde seguramente se estén jugando la permanencia. Los norteafricanos concluirán en el Murube ante el Betis Deportivo. Ni una perita en dulce.

El Xerez Deportivo FC (cuarto con 69) es seguramente el rival más sólido de la segunda vuelta. Los azulinos encaran su gran derbi el sábado con el Xerez CD en Chapín en un partido sin tregua. El cuadro de García Tébar visitará luego al Cádiz B y recibirá a Los Barrios en dos match-balls. Tras esto, los azulinos irán a Écija, donde apuran sus opciones para salvarse, y terminarán en su fortín ante un Gerena muy cerquita de su objetivo. Si los de Tébar salen airosos de los tres próximos compromisos, lo tendrán casi hecho.

La UD Los Barrios (quinta con 66) se aferra al sueño a pesar de sus dos últimos empates con sabor agridulce. Los de Carlos Ríos visitan el domingo Las Cabezas con el equipo local sin margen de error para evitar el descenso. Los barreños recibirán a la Lebrijana (casi salvada o en un lío), se jugarán tres puntos y algo más en Chapín, se las verán en la Villa con el descendido Guadalcacín y disputarán la 42ª jornada en el vecino Nuevo Mirador con el Algeciras en un derbi cuyo alcance está por ver. Salvo el partido trampa del Guada, la Unión tiene una recta final exigente.

El Betis Deportivo (sexto con 64) encarna la depresión del momento entre los candidatos. Después de tres derrotas, el filial se examina ante el Córdoba B la próxima jornada en un choque puede dejar casi descartado a uno de los dos. Los de José Juan Romero jugarán después en casa con el Ciudad de Lucena, el mejor de la liga de los mortales, visitarán al vecino Coria, recibirán al Puente Genil y cruzarán el Estrecho para acabar en el Murube de Ceuta. Los de Heliópolis se ven más fuera que dentro por las bajas y el entorno caldeado que por un calendario a priori más asequible.

El Córdoba B (séptimo con 64) se juega ante el Betis Deportivo retomar el pulso tras un ligero bajón. Los cachorros califales deben visitar después la plaza áspera de un Conil en la pelea por la salvación. Los de Marrero recibirán luego a un Espeleño casi desahuciado, visitarán a un Xerez CD salvado y terminarán con otro duelo de canteras ante el Cádiz B en casa. Los dos próximos partidos marcarán y mucho las posibilidades cordobesistas.

El Algeciras (octavo con 64) parte rezagado pero la realidad es que tiene ganado el golaveraje a los filiales de Betis y Córdoba, además de a Utrera, Ceuta y Xerez DFC, algo que se contabilizará al terminar la competición doméstica. Los de Emilio Fajardo, sin red de protección desde lo de Coria, afrontan la próxima final en el Nuevo Mirador ante el Conil, un hueso que ya se indigestó en la primera vuelta. Los albirrojos visitarán al Espeleño en su próxima salida y recibirán después a un Xerez CD que no debería dar bocados. Si el Algeciras llega con opciones a las dos últimas jornadas se jugará la liguilla por derecho en el campo del Cádiz B y para cerrar en su templo ante la Unión. El algecirismo tiene asumido que ya no vale otra cosa que no sea la victoria de aquí hasta el final y esperar una carambola.