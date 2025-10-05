Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ

Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras

Galería gráfica

La prueba está organizada por la Comandancia de la Guardia Civil algecireña

VANESSA PÉREZ

05 de octubre 2025 - 14:15

La Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras ha celebrado este domingo su clásica carrera popular con motivo de la celebración de la Patrona del Cuerpo, la Virgen del Pilar, en el Llano Amarillo de Algeciras.

En la prueba los participantes, llegados de toda la provincia, han recorrido una distancia de 7 kilómetros dentro del recinto portuario.

Siguiendo la tradición de ediciones anteriores, la organización destinará el excedente económico de la prueba a la compra de alimentos, que serán entregados al Banco de Alimentos de Algeciras, reforzando así el carácter solidario del evento.

Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
1/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
2/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
3/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
4/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
5/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
6/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
7/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
8/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
9/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
10/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
11/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
12/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
13/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
14/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
15/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
16/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
17/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
18/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
19/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
20/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
21/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
22/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
23/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
24/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
25/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
26/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
27/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
28/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
29/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
30/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
31/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
32/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
33/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
34/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
35/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
36/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
37/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
38/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
39/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
40/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
41/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
42/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
43/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
44/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
45/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
46/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
47/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
48/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
49/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
50/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
51/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
52/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
53/53 Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras / VANESSA PÉREZ

También te puede interesar

Lo último

stats