Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras
Galería gráfica
La prueba está organizada por la Comandancia de la Guardia Civil algecireña
La Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras ha celebrado este domingo su clásica carrera popular con motivo de la celebración de la Patrona del Cuerpo, la Virgen del Pilar, en el Llano Amarillo de Algeciras.
En la prueba los participantes, llegados de toda la provincia, han recorrido una distancia de 7 kilómetros dentro del recinto portuario.
Siguiendo la tradición de ediciones anteriores, la organización destinará el excedente económico de la prueba a la compra de alimentos, que serán entregados al Banco de Alimentos de Algeciras, reforzando así el carácter solidario del evento.
