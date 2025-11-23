El BM Ciudad de Algeciras vence al Málaga en su triunfo más completo (28-25)

Las fotos del BM Ciudad de Algeciras - BM Málaga de la Primera Nacional

Victoria de mucho mérito del BM Ciudad de Algeciras. El equipo masculino senior que dirige Iñaki Pérez superó este domingo al BM Málaga (28-25) en la undécima jornada liguera del grupo F de la Primera Nacional de balonmano.

Partido muy completo, seguramente el más completo de la temporada para el Ciudad de Algeciras, que controló de principio a fin a un rival muy dinámico y joven, un Málaga que se mantuvo en la pelea en todo momento a pesar de marchar a remolque la mayor parte del tiempo.

Concienciados por lo que ocurrió hace dos semanas en casa ante Triana, el equipo de Iñaki se mostró muy serio ante los malagueños, con un dominio con rentas de dos-tres-cuatro goles y la situación controlada al descanso (15-12).

El bloque defensivo lo bordó pese a la baja de Hamsa. A nivel individual destacó el juvenil Aitor Barrera, titular en el extremo izquierdo y clave con su aportación defensiva en el exterior. Amando (7 goles) y Alberto Sanz sobresalieron desde la dirección de un equipo que manejó la segunda parte con cabeza. El Ciudad de Algeciras aumentó su ventaja, pero el Málaga llego a ponerse a dos goles y con balón. La defensa apretó los dientes.

Segunda victoria consecutiva de un Ciudad de Algeciras que se pone con 13 puntos al acecho de ese vagón delantero de los seis primeros clasificados.

Ficha BM

La próxima jornada, la 12ª, el Ciudad de Algeciras rendirá visita al Pozuelo de Calatrava el 29 de noviembre a las 20:00 horas.