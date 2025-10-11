El BM Ciudad de Algeciras vence al Herencia (24-33) y firma el mejor arranque de temporada con Iñaki Pérez

Suma y sigue el equipo masculino del BM Ciudad de Algeciras. El conjunto de Iñaki Pérez ha vencido este sábado a domicilio al BM Herencia (24-33) y se ha aupado a la segunda posición del grupo F de la Primera Nacional de balonmano tras la quinta jornada. Es el mejor arranque de temporada del club en la era del experimentado entrenador con ocho puntos de diez posibles.

El Ciudad de Algeciras ha sacado adelante un partido feo y muy trabajado ante un rival trampa. Los de Iñaki se han beneficiado de varios resultados para dar el salto a la segunda plaza en solitario, solo por detrás del Cantera Sur, el único equipo que ha ganado todo. La enorme igualdad del grupo hace que entre el liderato y el octavo solo haya dos puntos de diferencia.

Tras un viaje largo a tierras de Ciudad Real, al Ciudad de Algeciras le costó entrar en la cancha. Después de un intercambio de golpes con los ataques ganando a las defensas, los visitantes lograron una pequeña renta para irse al descanso por delante (13-16).

En el segundo periodo, el Ciudad de Algeciras ajustó la defensa y mejoró. Los de Iñaki tomaron una ventaja de cinco tantos y gestionaron a pesar de un momento de bajón que hizo que el Herencia recortase en el luminoso. El equipo sacó carácter con defensa y contragolpes y terminó con un colchón suficiente para finalizar sin sobresaltos.

El gran partido del ya recuperado Sebas Restrepo, con ocho goles, fue una de las buenas noticias para los algecireños.