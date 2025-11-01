El BM Ciudad de Algeciras suma un punto de oro ante el líder (26-26)

Punto con sabor a victoria para el equipo masculino senior del BM Ciudad de Algeciras. El equipo que entrena Iñaki Pérez ha empatado (26-26) este sábado en casa ante el BM Cantera Sur, el líder, en la octava jornada liguera del grupo F de la Primera Nacional de balonmano.

El Ciudad de Algeciras se ha recompuesto a una semana complicadísima por el cúmulo de lesiones que han condicionado la preparación del conjunto de Iñaki Pérez, con pesos pesados como Gonzalo Cervera, Sebas Restrepo, Pedro Saucedo y Hamsa entre algodones, aunque los veteranos se han prestado a echar una mano desde el banquillo.

El baby Algeciras salió de inicio y tiró de coraje en partido a largo plazo, que se fraguó en una igualada primera parte. Los algecireños plantaron cara a un gran rival, gracias a una defensa muy agresiva que permitió llegar al descanso (11-11). El portero algecireño Álvaro Gómez sobresalió.

En el segundo tiempo, ambos equipos intercambiaron goles y el Ciudad de Algeciras logró cobrar una ligera ventaja (20-17), aunque a los de Iñaki les pasó factura el esfuerzo y se toparon con el oficio de un Cantera Sur que demostró por qué marcha en la primera plaza del grupo, ahora igualado a 13 puntos con el Dólmenes Antequera.

El desenlace pudo caer para cualquiera de los dos y el equipo de Almería arañó el empate en los últimos segundos. El BM Ciudad de Algeciras se pone con 9 puntos tras su primer empate de la temporada.