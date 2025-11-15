El BM Ciudad de Algeciras se reencuentra con la victoria en Córdoba (21-27)

Amplia y contundente victoria para el BM Ciudad de Algeciras en Córdoba. El equipo masculino senior que tutela Iñaki Pérez regresó a la senda triunfal tras imponerse este sábado al BM La Salle (21-27) en la décima jornada liguera del grupo F de la Primera Nacional.

El Ciudad de Algeciras zanjó su pequeño bache y se desquitó del doloroso revés anterior en casa con un partido muy completo en el Polideportivo La Salle de Córdoba. Los de Iñaki tomaron la delantera pronta tras un inicio algo espeso (4-5 en el 10'). Los algecireños consolidaron su ventaja al descanso (10-14) con Gómez destacado en la portería y cuajaron sus mejores minutos en el comienzo del segundo tiempo, cuando dinamitaron por completo el partido a su favor.

El equipo de Iñaki sostuvo una renta de siete-ocho goles que propició una placentera segunda mitad, con minutos para todos (los tres juveniles incluidos), esfuerzo defensivo y un festival goleador de Gonzalo Cervera (10 goles). Los algecireños dejan atrás una mala racha de cuatro jornadas sin ganar y se alzan hasta los 11 puntos.

El BM Ciudad de Algeciras tiene previsto disputar la próxima jornada, la undécima, ante el BM Málaga el 23 de noviembre a partir de las 12:30 horas en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo de Algeciras.