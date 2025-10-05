El BM Ciudad de Algeciras logra un triunfo de mérito ante el Córdoba BM (30-28)

Triunfo de muchos quilates. El equipo masculino senior del BM Ciudad de Algeciras ha logrado la victoria (30-28) este domingo ante el Córdoba BM en la cuarta jornada del grupo F de la Primera Nacional del balonmano. Los chicos de Iñaki Pérez se han repuesto al injusto revés en Melilla con un partido muy completo ante su afición, una alegría que vuelve a meter a los algecireños en el pelotón cabecero de la liga 2025/26.

Con el incombustible Gonzalo Cervera al frente del ataque con nueve goles, el Ciudad de Algeciras celebró su tercera victoria de la temporada en cuatro partidos, lo que arroja una cosecha de seis puntos de ocho posibles y un gran arranque de curso. El Córdoba BM encajó su primera derrota.

El conjunto de Iñaki Pérez entró con fuerza a un encuentro que se mantuvo equilibrado (8-8 en el minuto 20) aunque se empezó a inclinar para los locales antes del descanso (14-9), después de que la defensa algecireña elevase el listón e hiciese sentir incómodos a los cordobeses. El segundo periodo se desarrolló con el Ciudad de Algeciras llevando la gestión de su ventaja, alimentando el casillero de goles ante un rival que apretó hasta el final (25-22), pero sin poner en peligro una victoria elaborada y colectiva.