El BM Ciudad de Algeciras da la cara pese a caer en Antequera (32-30)

Segunda derrota consecutiva para el equipo masculino senior del BM Ciudad de Algeciras. La escuadra dirigida por Iñaki Pérez ha caído este sábado en su visita al Dólmenes Antequera (32-30), uno de los favoritos en la pelea por el ascenso del grupo F de la Primera Nacional de balonmano.

Los algecireños han vuelto a competir y a presentar batalla como en los siete encuentros que ya acumula la temporada 2025/26. Los de Iñaki no entraron con buen pie en el pabellón Fernando Argüelles de Antequera y se vio lastrados por un inicio precipitado en los que los locales tomaron ventaja. El Antequera dominó la primera parte y el Ciudad de Algeciras sufrió un nuevo contratiempo con la lesión de Sebas Restrepo. Este percance obligó a echar mano de Gonzalo Cervera, que venía entre algodones.

Con todo, este Ciudad de Algeciras nunca se rinde y los de Iñaki recortaron al descanso y se mantuvieron en la lucha. Gracias a su juventud, los algecireños apelaron a la rotación y al físico para ponerse a un solo gol de distancia del Antequera. Sin embargo, los de casa mostraron mayor oficio para resolver el partido en la recta final.

Roly Carrasco, con nueve goles, lideró la ofensiva algecireña de un equipo que se mantiene con 8 puntos en la clasificación y un balance de 4-3.