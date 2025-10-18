El BM Ciudad de Algeciras cede en casa ante el Bolaños (28-30)

El equipo masculino senior del BM Ciudad de Algeciras ha sufrido una derrota (28-39) este sábado ante el BM Bolaños en la pista del pabellón Doctor Juan Carlos Mateo. El equipo de Iñaki Pérez ha visto frenada su gran racha y ha encajado su segundo revés de la temporada en la sexta jornada liguera del grupo F de la Primera Nacional de balonmano.

Partido complicado desde primera hora los algecireños, que remaron a contracorriente desde el primer parcial de 1-4 a los cinco minutos. Los locales redujeron la diferencia pero no lograron romper ese colchón de dos goles que se llevó el Bolaños al descanso (14-16).

Los de Iñaki apretaron los dientes y llegaron a equilibrar la balanza (20-20), pero los de Bolaños de Calatrava volvieron a abrir una brecha y se escaparon en el marcador, obligando a los locales a arriesgar en los dos lados de la pista. Los algecireños limaron en el último momento, pero fue insuficiente para arañar al menos un empate.

Gonzalo Cervera, con siete goles, y Jaime Sánchez, con seis, lideraron la ofensiva de un Ciudad de Algeciras que, a pesar de la derrota, cuenta con ocho puntos y un balance de 4-2 en lo que va de temporada.