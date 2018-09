El bendito problema de Viso

Todo va rodado en el inicio de temporada del Algeciras CF. Nueve puntos de nueve, ocho goles a favor y ninguno en contra, líder del grupo X de Tercera división... Y sin embargo el entrenador deja a un lado cualquier euforia, entre otras cosas, porque se ve obligado antes de cada partido a dejar hasta a cinco jugadores fuera de la convocatoria. Es el peaje por tener a toda la plantilla sana, la pena por tener un once que funciona. Es el bendito problema de Javier Viso.

El Algeciras dispone de una plantilla de 21 futbolistas en la que todavía no puede estar dado de alta Fran No, hasta mediados de octubre, pero en la que se ha colado como un habitual el canterano Álex Guti. Dado que el técnico tiene que elegir a dieciséis antes de cada duelo, son cinco los albirrojos que ni siquiera se pueden sentar en el banquillo. Y no es fácil gestionar todo esto en medio de un ambiente triunfal, en una situación en la que todo el mundo está implicado.

"Ahora duermo mal porque hay cinco tíos que se quedan sin vestir que están trabajando muy bien y que tienen el mismo derecho que los demás a vestirse y jugar, eso es muy duro para un entrenador", confesó Viso tras la victoria ante el Sevilla C en el Nuevo Mirador.

Aquella tarde, por ejemplo, se quedó fuera de la lista un hombre con galones como Jesús Ayala, o los canteranos Josemi y Borja, otra vez, o el inédito Bryan, o el algecireño Aaron, titular en el debut liguero ante el Écija.

Viso tiene entre manos a un vestuario que irradia ilusión y hambre de éxitos. El preparador algecireño se ha mostrado firme en cada decisión en su primera experiencia al frente del banquillo albirrojo, pero tras la última alegría deslizó esa pequeña pena que lleva por dentro por no poder contentar a todos sus pupilos.

"Esos jugadores (los que no van convocados) están dando lo máximo en el campo de entrenamiento", insistió. "Me está doliendo la cabeza, no se merecen quedarse fuera, pero hay que elegir dieciséis y elegimos a los que creemos mejores para cada partido", explicó para los medios y como para sí mismo. "Y para colmo hacemos cambios durante un encuentro y eso nos lo hace más difícil todavía".

En las tres jornadas que van de competición siguen sin haber jugado un solo minuto el portero Pablo Barroso -de quien hablan maravillas en cada sesión-, el zaguero Álex Oñate, el centrocampista Borja Maderal y el extremo Bryan Porras.

El algecireño Alberto disfrutó de sus primeros minutos el pasado domingo y Chapa, que marcó un gol en Gerena, volvió a sumar, pero otros como Josemi, Ayala o Aaron parece que tendrán que esperar para colarse en el once o en una lista en la que se ha abonado Álex Guti.

"Están muy bien todos", remarcó el entrenador albirrojo, que concede "la dinámica espectacular del equipo" y marca el camino: "Hay que seguir igual, pasito a paso. Vamos a disfrutar cuando ganemos y saber elegir antes de que cada partido. La euforia no es buena, no me gusta demasiado, hay que saber temporizarla y mantener la calma. Ahora lo importante es ganar en Utrera", manifestó.

Esta situación, salvo lesiones o sanciones, se incrementará cuando el central algecireño Fran No cumple su periodo de baja de larga duración y vuelva a estar listo para jugar.