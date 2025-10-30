El barco de Algeciras 'Antares' destrona al tricampeón y conquista el Campeonato de Andalucía de Crucero de Altura

El dominio ha cambiado de manos en aguas andaluzas. El Antares, con bandera del Club Náutico Saladillo de Algeciras y bajo el mando del armador Sam Genty, se ha proclamado campeón de Andalucía de Crucero de Altura 2025, poniendo fin a la hegemonía del Taréis T de Joaquín Angolotti, que acumulaba tres títulos consecutivos (2021, 2022 y 2024).

Con 34,4 puntos en su haber, el Antares ha sabido navegar con precisión un campeonato donde la regularidad pesaba más que el golpe de efecto. La clave: mantener el rumbo firme en las dos pruebas disputadas y no ceder terreno ante una competencia de primer nivel.

El podio andaluz lo completan dos embarcaciones malagueñas del RC El Candado: el Benahavis de Vicente Ortis, que termina segundo con 33 puntos —a apenas un punto y medio del campeón—, y el Cabo Negro Tres de Ignacio de Torres, tercero con 28,6 puntos. Una clasificación tan ajustada que cualquier error en la última regata podría haber dado la vuelta al marcador. Mención aparte merece el cuarto puesto del Uxama de Pablo Valenzuela (RC Mediterráneo), confirmando que la flota malagueña sigue en plena forma.

Un campeonato marcado por el calendario

El circuito 2025 contemplaba tres pruebas, aunque finalmente solo se navegaron dos. Ambas tuvieron lugar en mayo: la VI Regata Intercontinental Marbella–Ceuta–Sotogrande, organizada por el RCM de Marbella, y la veterana 48ª Regata Mar de Alborán, a cargo del RC El Candado. La tercera cita, prevista en aguas malagueñas bajo el paraguas del CN Fuengirola, no llegó a celebrarse.

Pese a la ausencia de esa última manga, la clasificación final refleja con nitidez quién supo leer mejor el viento, gestionar la táctica y mantener la concentración en un deporte tan técnico como meteorológicamente caprichoso.

El reconocimiento oficial llegará en la Gala de la Vela Andaluza, programada para la próxima primavera en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela de la Federación Andaluza, en El Puerto de Santa María. Allí, el Antares recogerá el título que confirma su salto definitivo a la élite del crucero andaluz.