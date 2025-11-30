Las bajas lastran al equipo masculino del Bahía de Algeciras, que desciende a la Segunda andaluza
Atletismo | Campeonato de Andalucía de clubes short track
El conjunto femenino finaliza en una brillante cuarta posición
Las bajas por lesión, algunas de ultimísima hora, lastraron al equipo masculino del Club Atletismo Bahía de Algeciras en su participación en el Campeonato de Andalucía de Clubes Absolutos de la Primera División short track (lo que antes se conocía como competiciones de invierno o de pista cubierta). Los chicos acabaron novenos y descendieron a Segunda. Las féminas terminaron en una brillante cuarta posición.
El equipo femenino tuvo una descollante actuación, finalizando en cuarta posición con 76,5 puntos, solo por detrás de Unicaja Jaén (110), Trops-Cueva de Nerja (106) y DELSUR Coop La Palma (97).
Los resultados individuales de las chicas del Bahía fueron:
- Ana Alba Ruiz, 2ª en 400ml con 56.42
- Vargas-Bernal-Ruíz-Ruíz, 2ª en 4X400 con 3:54.25
- Isabel M. Vázquez, 3ª en pértiga con 3.00m
- María I. Morales, 3ª en peso con 12.26m
- Marta Vargas, 4ª en 200ml con 25.93
- María R. Vargas-Machuca, 5ª en 800ml con 2:18.04
- Alberto Zarza, 5º en 800ml con 1:56.83
- Eva Cárdenas, 5ª en 60ml con 7.94
- Iván Piñero, 6º en 200ml con 23.13
- Paola Núñez, 6ª en longitud con 4.42m
- Noelia Pelado, 6ª en 60mv con 10.10
- Fátima Porras, 7ª en 3000ml con 11:14.88
- Alba Rodríguez, 7ª en triple con 9.97m
- Valeria Solís, 8ª en altura con 1.35m
Por su parte, el equipo masculino concurrió con numerosas ausencias y se descolgó a la novena plaza, lo que le condena a participar el próximo curso en la competición de Segunda división. Los algecireños, que acabaron con 33 puntos, sólo fueron mejores que Chapín Jerez (32). La victoria correspondió al Trops Cuevas de Nerja (120), por delante de Unicaja Jaén (109) y DelSur La Palma (88.5).
A título individual, los resultados de los representantes de la entidad de Algeciras fueron:
- Manuel González, 8º en 60mv con 11.35
- Irene Morales, 8ª en 1500ml con 5:20.86
- Jesús Barrera, 8º en 1500ml con 4:34.20
- Fidel J. Ruiz, 8º en 3000ml con 9:20.14
- Sergio Márquez, 9º en peso con 8.23m
- Manuel J. Morales, 9º en altura con 1.50m
- Fabian Serrano, 9º en 400ml con 51.41
- Antonio Páez, 9º en triple con 12.12m
- Serrano-Márquez-Barrera-González, 9º en 4X400 con 4:00.19
- Noah M. Jiménez, 10º en 60ml con 8.12
- Leo R. González, 10º en longitud con 4.42m
- Marcos Roldán, 10º en pértiga con 1.70m
