Las bajas lastran al equipo masculino del Bahía de Algeciras, que desciende a la Segunda andaluza

Las bajas por lesión, algunas de ultimísima hora, lastraron al equipo masculino del Club Atletismo Bahía de Algeciras en su participación en el Campeonato de Andalucía de Clubes Absolutos de la Primera División short track (lo que antes se conocía como competiciones de invierno o de pista cubierta). Los chicos acabaron novenos y descendieron a Segunda. Las féminas terminaron en una brillante cuarta posición.

El equipo femenino tuvo una descollante actuación, finalizando en cuarta posición con 76,5 puntos, solo por detrás de Unicaja Jaén (110), Trops-Cueva de Nerja (106) y DELSUR Coop La Palma (97).

Los resultados individuales de las chicas del Bahía fueron:

Ana Alba Ruiz , 2ª en 400ml con 56.42

, 2ª en 400ml con Vargas-Bernal-Ruíz-Ruíz , 2ª en 4X400 con 3:54.25

, 2ª en 4X400 con Isabel M. Vázquez , 3ª en pértiga con 3.00m

, 3ª en pértiga con María I. Morales , 3ª en peso con 12.26m

, 3ª en peso con Marta Vargas , 4ª en 200ml con 25.93

, 4ª en 200ml con María R. Vargas-Machuca , 5ª en 800ml con 2:18.04

, 5ª en 800ml con Alberto Zarza , 5º en 800ml con 1:56.83

, 5º en 800ml con Eva Cárdenas , 5ª en 60ml con 7.94

, 5ª en 60ml con Iván Piñero , 6º en 200ml con 23.13

, 6º en 200ml con Paola Núñez , 6ª en longitud con 4.42m

, 6ª en longitud con Noelia Pelado , 6ª en 60mv con 10.10

, 6ª en 60mv con Fátima Porras , 7ª en 3000ml con 11:14.88

, 7ª en 3000ml con Alba Rodríguez , 7ª en triple con 9.97m

, 7ª en triple con Valeria Solís, 8ª en altura con 1.35m

Por su parte, el equipo masculino concurrió con numerosas ausencias y se descolgó a la novena plaza, lo que le condena a participar el próximo curso en la competición de Segunda división. Los algecireños, que acabaron con 33 puntos, sólo fueron mejores que Chapín Jerez (32). La victoria correspondió al Trops Cuevas de Nerja (120), por delante de Unicaja Jaén (109) y DelSur La Palma (88.5).

A título individual, los resultados de los representantes de la entidad de Algeciras fueron: