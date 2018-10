Los azulinos, con Adrián Gallardo, persiguen su semana perfecta

El Xerez DFC busca, hoy en el Nuevo Mirador, su semana perfecta con tres triunfos en tres partidos. De lograrlo, se consolidaría en la zona alta y habría dado cuenta en apenas ocho días de dos de los mejores equipos del grupo X de Tercera y dos de los grandes candidatos a luchar por una de las cuatro primeras plazas.

El conjunto azulino, que cuenta con cinco victorias en las últimas seis citas, abrió la semana con una victoria incontestable en el Alfonso Murube frente al Ceuta por 0-3 y el viernes derrotó por la mínima al Guada en Chapín con un tanto del exbalono Jorge Herrero, que volvió a ser el salvador igual que frente al San Roque de Lepe.

El cansancio puede ser el principal enemigo de los azulinos. Los xerecistas tuvieron que jugar una hora con diez el viernes, con calor y en un campo en muy mal estado.

Las buenas noticias llegaron para Pepe Masegosa, el técnico, en el entrenamiento de ayer en forma de altas. Tanto Joaqui, que no llegó a la cita del viernes, como Juan Gómez, que era duda pero que finalmente jugó unos minutos con el Guada, están en la lista. El ex de la UD Los Barrios Rojas, que fue expulsado, también lo está, ya que no será castigado hasta la próxima jornada. El Comité de Competición no tuvo tiempo de reunirse y aplaza sus castigos hasta el martes. El meta Camacho, ex de Balona y Los Barrios, y Álex Colorado, lesionados, son bajas.

Masegosa no suele realizar variantes cuando su equipo gana pero en el Nuevo Mirador el once azulino puede presentar cambios. Tanto el rival como las circunstancias son diferentes. Marrufo está en la portería. En defensa, lo normal es que apueste por Joaqui y Rojas o Rojas y Regino como centrales y mantenga a Padilla y Marcelo en los laterales. Adri Rodríguez volverá al centro del campo junto a Jorge Herrero, la banda derecha será para el exbalono Bello, la izquierda para Heredia. El exalgecirista Adrián Gallardo repetirá arriba y para el otro puesto libre se reparten las opciones Jojo, Rodri y Casares.

La lista la integran todos los futbolistas disponibles a excepción de Basto, que se queda fuera: Marrufo, Juan Flere, Marcelo, Padilla, Regino, Rojas, Joaqui, Adri Rodríguez, Jorge Herrero, Rodri, Heredia, Bello, Jojo, Juan Gómez, Tamayo, Casares y Gallardo.

El rival algecirista firmó esta semana al guardameta Juan Flere para cubrir la baja de larga duración de Camacho.