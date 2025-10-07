El Atlético de Madrid incorpora a Mateu Alemany como director deportivo

El Atlético de Madrid anunció este martes la incorporación de Mateu Alemany como director de Fútbol Profesional Masculino, con lo que será “el máximo responsable deportivo del primer equipo y del Atlético Madrileño”, según anunció el club en un comunicado en sus canales oficiales.

“El ejecutivo balear formará parte del equipo de Carlos Bucero, director general de Fútbol, liderando todos los asuntos relacionados con el primer equipo masculino y el Atlético Madrileño, así como el área profesional de la Academia (la cantera del Atlético de Madrid)”, concretó la entidad madrileña.

Desde la salida a finales del año 2024 de Andrea Berta, director deportivo anterior del Atlético de Madrid y ahora con ese mismo cargo en el Arsenal inglés, Carlos Bucero había asumido también las labores propias de esa función en la entidad madrileña, además de la dirección general de fútbol del club, con lo que ahora ha apostado por incorporar a Alemany en su equipo para el primer equipo, el Atlético Madrileño y el Atlético de Madrid C.

Tanto Carlos Bucero como Mateo Alemany serán los encargados de las negociaciones para los nuevos fichajes que estime el Atlético de Madrid en los próximos mercados, según explicaron fuentes conocedoras de la estructura del club rojiblanco.

Alemany, licenciado en Derecho, “tiene una extensa y reconocida carrera profesional en el fútbol español y ha ocupado diversos cargos en distintos clubes de LaLiga”, según destacó el Atlético, que ya mantuvo en el pasado negociaciones con él para incorporarlo a su organigrama de dirección deportiva.

Según explica el Atlético, su inicio en el mundo del fútbol fue en 1990 en el Mallorca, del que fue presidente de 2000 a 2005, con el título de la Copa del Rey logrado en 2003. Antes, como director general, el equipo ganó la Supercopa de España (1998) y disputó la final de la Recopa de Europa de 1998-99, además de conseguir el mejor puesto histórico en LaLiga (tercero en la 1998-99) y su primera clasificación para la Liga de Campeones.

También fue director general del Valencia, de 2017 hasta 2019 con la conquista de la Copa del Rey.

En marzo de 2021, fue fichado por el Barcelona para ser su director de Fútbol Profesional. En ese cargo, permaneció hasta principios de septiembre de 2023, con tres títulos del equipo: una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.