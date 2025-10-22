El Athletic remonta al Qarabag y vuelve a soñar en la Champions (3-1)

El Athletic Club remontó este miércoles al Qarabag FK azerbaiyano, la revelación de la Liga de Campeones en las dos primeras jornadas, al que se impuso por 3-1 y, sumando sus tres primeros puntos en la competición, vuelve a soñar en la Liga de Campeones.

Un triunfo vital para los de Ernesto Valverde, tras las derrotas iniciales ante el Arsenal y en Dortmund, que los 'leones' consiguieron en un gran partido y certificaron en el marcador dos tantos de Gorka Guruzeta y otro más de Robert Navarro. El 2-1 de Navarro y el 3-1 de 'Guru', dos golazos.

Previamente, Leandro Andrade había adelantado a su equipo en el segundo 46 aprovechando, primero, un doble error de Aymeric Laporte y Aitor Paredes y, después, definiendo bien con un tiro cruzado ante Unai Simón.

Al Athletic la victoria incluso podría, en función de como termine la jornada, meterle entre los 24 primeros, los que se clasifican para la ronda de octavos, mientras que al Qarabag la derrota le descabalga de los puestos de privilegio en la tabla que ocupaba con los grandes de la competición.

Valverde tiró de rotaciones, las más importantes las de los Williams, que volvían a un once sin Berenguer, Galarreta y Vivián, mientras que el Karabag salía con un equipo reconocible y esperado.

Se notaron más las ausencias que las presencias en el Athletic en el arranque, ya que a los 46 segundos de juego ya había concedido un gol. Fue en doble error de Laporte y Paredes en el vértice del área, tras un saque de banda, que dejó solo a Leandro Andrade y el caboverdiano nacido en Portugal cruzó un disparo imparable ante Simón.

Laporte no alcanzó a despejar de cabeza, a su espalada Paredes se encontró con el cuerpo del zurdo hispanofrancés y el 0-1 subió al marcador con la gente aún entrando al estadio.

Y pudo llegar rápido el 0-2, en otro disparo cruzado de Silva desde una zona similar que detuvo Simón junto a un palo.

Espabiló el Athletic y empezó a robar en medio campo y a presionar al rival para encadenar un buen número de llegadas. Tantas como para poder remontar el choque en minutos, lo que impidió la falta de contundencia en la definición.

Sobre todo de Sancet, que desperdició hasta cuatro ocasiones claras para marcar. Una porque, ya perdida algo de confianza, prefirió ceder a Nico cuando debía disparar.

También Guruzeta tuvo las suyas, pero el ariete sí atinó con una de ellas, un balón a la espalda de la defensa de Jauregizar que no pudo controlar bien en dos intentos pero que terminó como se le demanda a un '9', con fuerte disparo a la red.

Todo ello en medio de la continua porfía con la defensa azul de un Nico insistente pero algo falto de finura para termina las jugadas con la fiabilidad habitual.

Fue tremendo el arreón previo al descanso del Athletic. Ocho minutos que abrió el 1-1 de 'Guru' en los que los de Valverde encadenaron hasta media docena de llegadas peligrosas.

La segunda mitad no cambió la dinámica y, aún con el Qarabag firme y amenazando, fue el Athletic el que siguió llegando al área y creando peligro sobre la meta rival.

Donde Berenguer le dio mal a la pelota en una incorporación con opciones y a Paredes se le fue alto de manera increíble bajo palos un balón cerrado que remató con el cuerpo. También tuvo la suya Sancet pero el pase de Guruzeta no fue lo preciso que se requería.

Parecía que al Athletic se le iban las oportunidades cuando Navarro cogió un balón en el pico del área y lo colocó en la escuadra contraria de Kochalski. Un golazo.

Parecía el Qarabag derrotado. Pero, aunque fue así, porque Guruzeta emuló a Navarro con un voleón en el minuto 88 para marcar el 3-1, el conjunto azerbaiyano tuvo su opción del 2-2. Un pase de Bolt a Kashchuk, que no definió bien ante Simón.

No entró ese balón, 'Guru' se gusto con un trallazo y San Mamés reventó de felicidad con la primera victoria, y los primeros puntos, en esta 'Champions'.