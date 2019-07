Al asalto del 'Trío Mágico'

Wimbledon, el tercer grande de la temporada, comienza con un interrogante: ¿podrá alguien que no sea Roger Federer, Novak Djokovic o Rafael Nadal ganarlo? Desde 2003 los tres siempre han mandado en Londres, exceptuando las ediciones de 2013 y 2016, cuando Andy Murray arrebató la corona al Trío Mágico que lleva ganados 53 Grand Slams, Pero en esta edición en el All England Club la raqueta de Dunblane no participará en los cuadros individuales, por lo que la racha puede continuar, salvo que entre los contendientes salga alguien capaz de desafiar el destino.

Djokovic es el defensor del título y aspira a ganar el torneo por quinta vez. Y el serbio tiene argumentos para sostener su candidatura. En Queen's inició el año pasado un fenomenal sprint con final perdida ante el croata Marin Cilic, título después en la Catedral, campeón en Cincinnati y US Open, ganador en Shanghái y finalista en París-Bercy, inaugurando luego el 2019 con su séptimo Abierto de Australia. Pero fue en la hierba de Wimbledon donde el de Belgrado tomó el verdadero impulso para rematar una de las mejores temporadas de su carrera, viniendo, además de un bache físico y psicológico tras su operación en el codo derecho.

Semifinalista el pasado año, cuando estuvo muy cerca de lograr su sexta final, Nadal llega este año en situación similar al 2018, colgado de su brazo el título de Roland Garros (duodécimo esta vez) y jugando solamente en la exhibición de Hurlingham para mejorar la adaptación a la hierba iniciada en las pistas de Calviá, donde se disputa el torneo WTA del Mallorca Open.

En Hurlingham el balear no ganó ninguno de los dos partidos, frente al croata Marin Cilic y el francés Lucas Pouille, pero eso no parece preocuparle.

Más energía positiva que Djokovic y Nadal parece tener Federer, que en el inicio de la gira de hierba ganó de nuevo en Halle para sumar allí su décimo título en este torneo, un aliciente más que importante para poder soñar en levantar su novena corona en Wimbledon, con lo que igualaría con Martina Navratilova. Cuartofinalista el año pasado, el de Basilea compite con 37 años, la misma edad que Feliciano López, ganador por segunda vez de Queen's, aunque en su caso es gracias a una invitación especial que tratará de aprovechar.