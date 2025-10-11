Aplastante victoria del CB Algeciras en Almería (63-108)

Aplastante victoria del Club Baloncesto Algeciras. Segundo triunfo en dos jornadas para el equipo de Miki Ortega, que ha superado con contundencia este sábado a domicilio al CB Almería (63-108).

El conjunto algecireño vio como su rival apenas le aguantó un cuarto sobre la cancha (20-25) y a partir de ahí sacó a pasear un rodillo que le permitió marcharse a vestuarios con una distancia de 21 puntos (33-54).

El cuadro algecireño no echó el freno de mano tras el paso por vestuarios y siguió agrandando la renta de una forma escandalosa en un encuentro en el que tuvieron presencia todos los jugadores de la rotación tanto con minutos como con puntuación.

Mark Mensah, con 22 puntos y 9 rebotes para 29 de valoración, fue el más destacado en un CBA que suma su segundo triunfo consecutivo en liga y se consolida en la zona alta de la clasificación del grupo DA de la Tercera FEB.

Por parte del equipo de Miki Ortega jugaron: Roy Mendes (8), Mark Mensah (22), Alberto Artiles (8), Andrés Díaz (12), Bernard Edokpayi (12), Romar Reid (21), Gómez (2), Eugenio Egea (4), Berni García (11), El Hadji Ngom (7) e Hidalgo (1).