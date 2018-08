La algecireña Ainhoa Pinedo, séptima en los 50km marcha en los Europeos de Berlín

La algecireña Ainhoa Pinedo (AD Marathon de Madrid) ha ocupado hoy una muy meritoria séptima plaza en los campeonatos de Europa de Atletismo de Berlín, que registró una victoria abrumadora de la portuguesa Inés Henriques, destacada desde el disparo de salida. La medalla de bronce fue para la también española Julia Takacs, nacida en Budapest hace 29 años.Henriques, actual campeona del mundo, venció con un tiempo oficial de 4h09:21. La ucraniana Alina Tsviliy llegó segunda con 4h12:44, seguida de Julia Takacs. Ocho años después de proclamarse en Ostrava campeona de Europa sub-23, Takacs, residente en España desde hace once años, sube a su primer podio internacional absoluto.Pinedo formaba parte de la representación española en la prueba después de haber acreditado una mejor marca personal de 4h:18:56, aunque hoy se ha ido hasta un tiempo de 4h27:03.Antes de la carrera, Pinedo resaltó la importancia de poder participar al fin en una prueba, los 50 kilómetros marcha, "por la que las mujeres llevamos peleando mucho tiempo, ya que antes solo nos dejaban participar en los 20 kilómetros". "Tengo la suerte de ser una de las pioneras en esta distancia y estamos en la lucha para que esta distancia esté en Tokio", sede de los próximos Juegos Olímpicos.

"En febrero se disputó por primera vez el Campeonato de España de esta distancia y fui subcampeona", recorba . "Posiblemente para mí haya sido el momento más importante de esta temporada, aunque tampoco hay que olvidar que semanas antes batí el récord nacional de los 35 kilómetros, prueba en la que hice la segunda mejor marca personal del año".

La algecirerña señalaba que llegaba a este Europeo después de un auténtico via crucis. "Ha sido un año muy difícil de lesiones, jamás he tenido una temporada tan complicada", explicó. "A raíz de una de ellas, en pretemporada, he tenido que trabajar a base de infiltraciones en la rodilla. Hasta hace casi cuatro semanas estaba entrenando muy poco por dolores y he llegado a competir y a entrenar con anestesia".

"Menos mal que estas últimas semanas me he encontrado mejor", advertía. "Las dos pruebas de 50 kilómetros que he tenido esta temporada me hace estar un poco segura que sin mucho entrenamiento puedo hacer una marca en condiciones", sostiene. "Voy quinta en el ránking europeo casi igual a la marca de la cuarta y la tercera", añadía.