El Algeciras, a volver a encajar el puzle

Hecho el borrón y cuenta nueva tras la primera derrota de la temporada, el Algeciras CF pretende retomar el buen camino con la visita al Marbella FC este domingo (17:00) en el partido que abre la segunda vuelta de la primera fase de la competición.

El líder mantiene el ánimo intacto pero la realidad es que, después de dos jornadas sin ganar, necesita recuperar sensaciones, como ya hizo en el amistoso del miércoles ante el Ferencváros. El Algeciras sabe que precisará de su cara más competitiva en el Lorenzo Cuevas. Salva Ballesta, el técnico albirrojo, tiene por delante el desafío de volver a encajar el puzle, que en la última semana perdió demasiadas piezas de una vez.

El Algeciras recupera a Armando Corbalán, una pieza fundamental para entender su gran primera vuelta. El mediocentro volverá a su sitio tras haber cumplido sanción y permitirá que Iván Turrillo recupere el puesto donde mejor se desempeña, escoltado por su mejor aprendiz, el canterano Juan Serrano.

Ballesta no podrá contar por segunda seguida consecutiva con el zaguero Fran Serrano, recuperándose de un esguince de tobillo y además castigado por acumulación de amarillas. Ese puesto está llamado a ser para el recién llegado Álvaro Telis, que ya debutó en El Palmar, aunque Álvaro Benítez trabaja sin hacer ruido a la espera de una oportunidad.

Desde la portería a la defensa, la columna vertebral del Algeciras parece bastante clara. Sin embargo, de tres cuartos hacia arriba es donde todavía no hay un patrón definitivo: Edu Ubis se ha hecho con la titularidad pero no ve puerta; Raúl Hernández irrumpió con fuerza desde el banquillo pero en Sanlúcar apenas tuvo impacto; Mendes suele salir con pocos minutos y muchas ganas; Álvaro Romero parece que se ha desdibujado fuera de esa posición de falso nueve. El sevillano rindió sus mejores minutos cuando el equipo jugó sin un nueve puro; y ahora parece que puede ser el momento para Yelko Pino o Dani Sales.

El once algecirista para el comienzo de la segunda vuelta está supeditado, lógicamente, a la evolución de los lesionados y tocados que el líder vienen arrastrando desde diciembre: los Yago, Almenara, Dani Espejo... como antes lo fueron Dani Sales, Raúl Hernández o Llinares. Ballesta apenas ha podido entrenar con la plantilla al completo unas sesiones.

El Algeciras ya fue capaz de sobreponerse a una plaga de lesionados a mediados de octubre cuando la competición alzó el telón. El domingo arranca la segunda vuelta, con un colchón de puntos pero también con adversidades. Salva deberá armar otro vez a un equipo capaz de plantarle cara a cualquiera.